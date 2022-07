Pubblicità su Netflix: cosa sappiamo e cosa non sappiamo ancora

Era giugno quando Netflix annunciava al mondo intero l'introduzione della pubblicità, un cambiamento radicale per la piattaforma di streaming confermato, dopo una dura decisione, dal CEO di Netflix, Ted Sarandos, durante il festival della pubblicità di Cannes. "Aggiungeremo un piano con la pubblicità" erano state le parole di Sarandos durante la prima partecipazione del colosso dello streaming a questo festival, cosa che, da sola, lasciava intendere la direzione che la piattaforma di streaming stava prendendo. Bene, ora che sappiamo che la pubblicità arriverà su Netflix, facciamo un bilancio su quello che sappiamo e quello che dobbiamo aspettarci da questo grande cambiamento di Netflix. Ma iniziamo facendo, per un attimo, un passo indietro nel tempo.

Netflix ha mai avuto la pubblicità?

Facciamo un tuffo nel passato per cercare di capire se la piattaforma di streaming abbia mai avuto la pubblicità o se sia sempre stata contraria a questo approccio. Bisogna dire che, se negli ultimi anni Netflix abbia sempre affermato con fermezza di non volere avere niente a che fare con gli spot pubblicitari, in passato, in realtà, Netflix aveva introdotto la pubblicità nel suo servizio, anche se non in modo tradizionale. Erano i tempi dei DVD quando Netflix lanciò un'attività pubblicitaria. Si trattava dei tipici banner che comparivano sul sito della piattaforma ma anche di pubblicità stampate sulle confezioni dei DVD. Questo tipo di pubblicità non aveva avuto un impatto negativo sulla fidelizzazione dei clienti portando anche buoni profitti. Ora, però, che i DVD non ci sono più, Netflix sta puntando tutto sullo streaming, attività che, da quando è nata, non è mai stata caratterizzata dalla pubblicità concentrandosi, invece, solo sugli abbonamenti per una decisione dei vertici aziendali che, da sempre, sono stati contro l'inserimento di pubblicità durante la visione.

L'unica attività pubblicitaria presente, sporadicamente, sulla piattaforma di streaming è stata quella di product placement in alcuni dei suoi titoli come il marchio di gelati Ben and Jerry comparso in più serie TV.

Perché Netflix ha cambiato idea sulla pubblicità?

Sono diversi i fattori che hanno portato Netflix a cambiare idea su quello che era uno dei capisaldi della piattaforma di streaming: non avere pubblicità. In primis c'è la diminuzione degli abbonati, poi l'aumento del tasso di abbandono del servizio e, infine, qualche problema sui contenuti non spesso di successo come sperato. Tutti questi fattori hanno portato Netflix a ragionare in modo diverso in fatto di contenuti, licenziamenti e pubblicità. Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha, infatti, dichiarato di recente: "Abbiamo lasciato fuori dal tavolo un grande segmento di clienti, ovvero le persone che dicono:" Ehi, Netflix è troppo costoso per me e non mi dispiace la pubblicità ". E sembra sia arrivato proprio il momento di dare spazio a questo target di utenti

Avranno tutti la pubblicità su Netflix?

No. La pubblicità su Netflix è riservata solo a chi opterà per l'abbonamento mano costoso ma con pubblicità o chi deciderà di fare il downgrade del proprio abbonamento attuale. La versione premium resterà priva di pubblicità.

Come sarà la pubblicità di Netflix?

Attualmente non è ancora chiaro come appariranno gli annunci pubblicitari su Netflix. Se pensiamo agli streamer concorrenti possiamo immaginare che anche Netflix proporrà annunci pre-roll, cioè prima della riproduzione del contenuto.

I contenuti saranno uguali per tutti?

Bisogna ancora averne la certezza ma l'ipotesi è che alcuni titoli potrebbero non essere presenti nel catalogo degli abbonamenti economici e con pubblicità per il fatto che alcuni licenziatari sarebbero contrari all'idea di lasciare i titoli su tutte le versioni di Netflix. Quindi alcune serie con licenza di profilo superiore potrebbero non essere presenti nel piano Netflix con pubblicità.

Quanto costerà il piano pubblicitario di Netflix?

Nessun prezzo è stato annunciato ufficialmente, per ora ma tenendo conto dei prezzi delle piattaforme concorrenti si può immaginare di poter avere una versione economica tra i 6 e i 9 euro.

Quando arriveranno gli annunci Netflix?

Secondo quanto riporta il NYTimes gli annunci pubblicitari potrebbero arrivare su Netflix alla fine del 2022. Ciò che al momento non è chiaro è se si tratterà di un'implementazione graduale di livelli pubblicitari in tutto il mondo o no.

Da dove prenderà i suoi annunci Netflix?

Bisogna specificare che Netflix non ha un'infrastruttura pubblicitaria quindi sono diverse le fonti da cui potrebbe attingere pubblicità come, ad esempio, BusinessInsider, Bloomberg, CNBC, Roku, NBCUniversal, Google, The Trade Desk.