Su Netflix arriva Q-Force, una nuova serie animata LGBTQ+. Tutto quello che sappiamo

Tra le novità di Netflix c'è una nuova serie animata per adulti dedicata all'universo LGBTQ. Un racconto, che assume le vesti di un cartone animato, ma che punta ad approfondire tematiche profonde e importanti come quelle dell'inclusività e dell'importanza della diversity in una società che si rispetti. Si intitola Q-Force ed è un cartone di dieci episodi che ha come protaonisti un team di spie apertamente LGBTQ. Nella sua versione originale, la serie vede tra i doppiatori dei personaggi, attori noti al pubblico delle serie tv a livello internazionale come Sean Hayes di Will & Grace, Gary Cole di NCIS, David Harbour di Stranger Things), Laurie Metcalf di The Conners e molti altri ancora.

Q-Force: di cosa parla la nuova serie animata Netflix

Q- Force è la nuova serie Netflix creata dallo sceneggiatore Gabe Liedman, che ha già lavorato a titoli come Brooklyn Nine-Nine e Inside Amy Schumer. La produzione esecutiva, invece, è a cura di Mike Schur. La storia raccontata è quella di Steve Maryweather, o agente Mary, un ragazzo che, finché non si è dichiarato gay faceva parte dell'American Intelligence Agency. Pur non potendolo licenziare, l'AIA ha deciso di spedirlo a West Hollywood per nasconderlo in un certo senso. Lui, però, ha scelto di non restare nell'ombra mettendo insieme una squadra di geni, appartenenti al mondo LGBTQ+ chiamata la Q-Force. Nel team sono presenti il meccanico Deb, il maestro nei travestimenti da drag queen Twink e la hacker Stat.

Pronto a sfidare l'agenzia che gli ha voltato le spalle, l'Agente Mary diventa una sorta di "furfante" insieme con la Q-Force. Infatti, L'AIA sarà costretta a riconoscere il valore della squadra, dopo che qusta ha risolto un caso importante, e a dare ai membri della Q-Force il ruolo di agenti segreti sul campo anche se la quadra dovrà accogliere un ulteriore membro, l'etero Buck.

Q-Force: quando esce su Netflix

La nuova serie animata di Netflix debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal prossimo 2 settembre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Il trailer di Q-Force