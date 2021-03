Tutte le nuove uscite Netflix di aprile 2021 (film e documentari)

Sta per iniziare un nuovo mese che porterà con sé tanti nuovi titoli sul catalogo della piattaforma di streaming più amata dal pubblico. Ecco così che aprile 2021 regalerà molte novità per quanto riguarda film e documentari. Se siete curiosi di scorprire quali saranno le punte di diamante Netflix di questo nuovo mese del 2021 continuate a leggere. Ce n'è per tutti i gusti! Noi, come sempre, abbiamo selezionato alcuni titoli tra i più promettenti, che approfondiremo un po' di più, per tutto il resto basta solo collegarsi a Netflix e godersi tutti i nuovi film che il catalogo ha in serbo per voi.

Madame Claude

Il primo film che vi consigliamo è Madame Claude per fare un tuffo nella Francia degli anni d'oro e conoscere la storia di una donna del passato forse ancora poco nota. Madame Claude debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 2 aprile e racconterà la storia di uno dei personaggi più influenti della Parigi degli anni '60: Madame Claude. Questa donna, infatti, era la proprietaria di un bordello e nota per gestire un giro di ragazze squillo finché una giovane donna ricca minaccia di cambiare tutto.

Thunder Force

Qui ci rivolgiamo agli amanti delle storie sui supereroi perché vogliamo consigliarvi Thunder Force, il nuovo film con Melissa McCarty ambientato in un mondo immaginario minacciato da super criminali che avrà bisogno dell'aiuto di due amiche d'infanzia per salvarsi grazie ai loro poteri. Una storia divertente, appassionante e ideale da essere guardata con tutta la famiglia. Ecco il trailer per farvi un'idea.

Concrete Cowboy

Concludiamo questa lista di consigli con un film diretto da Ricky Staub, in uscita il 2 aprile e che vuole raccontare la storia vera dei cowboy di Fletcher Street. Ispirata al romanzo del 2009 Ghetto Cowboy di Gregory Neri, questa pellicola narra le vicende di un adolescente che si ritrova a dover decidere tra la vita criminale e quella da cowboy con un interessante approfondimento dei rapporto tra padri e figli. Per chi vuole riglettere un po' di più e intrattenersi con tematiche un po' più serie questa è la scelta giusta per voi. Ecco il trailer.

Tutti i film in uscita su Netflix ad aprile 2021

2 aprile

Concrete Cowboy

Just say Yes

Madame Claude

9 aprile

Thuder Force

Night in Paradise

14 aprile

Love and Monsters

15 aprile

Ride or die

22 aprile