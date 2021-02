Tutte le nuove uscite Netflix di marzo 2021 (film e documentari)

Un nuovo mese è dietro l'angolo e porterà con sé tanti nuovi titoli sul catalogo della piattaforma di streaming più amata dal pubblico. Ecco così che marzo 2021 regalerà molte novità per quanto riguarda film e documentari. Se siete curiosi di scorprire quali saranno le punte di diamante Netflix di questo nuovo mese del 2021 continuate a leggere. Ce n'è per tutti i gusti! Noi, come sempre, abbiamo selezionato tre titoli tra i più promettenti, che approfondiremo un po' di più, per tutto il resto basta solo collegarsi a Netflix e godersi tutti i nuovi film che ha in serbo per il suo pubblico.

Yes Day (12 marzo)

Yes Day è la nuova commedia che debutterà su Netflix il prossimo 12 marzo che prende spunto dal film di Jim Carrey "Yes Man". La trama gira intorno alla vita di due genitori che decidono di dire sì a ogni richiesta dei loro figli. Nel cast troviamo Jennifer Garner nei panni di Allison Torres e Edgar Ramirez che interpreterà Carlos. Tra gli altri ci sono anche June Diane Raphael e Jenna Ortega.

Sentinelle (5 marzo)

Il 5 marzo uscirà su Netflix Sentinelle, il film d'azione francese di Julien Leclercq con Olga Kurylenko nei panni di un soldato che va in missione per eliminare l'uomo che ha fatto del male a sua sorella.

Bombay Rose (8 marzo)

Bombay Rose è il nuovo film animato Netflix che uscirà l'8 marzo e racconta la storia romantica di una giovane donna che cerca di scappare da un matrimonio forzato per cercare di trovare una nuova vita per se stessa. Alla regia Gitanjali Rao.



Tutti i film e i documentari in uscita su Netflix a marzo 2021

Film

3 marzo 2021

Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola

5 marzo 2021

Sentinelle

8 marzo 2021

Bombay Rose

12 marzo 2021

Yes day

15 marzo 2021

Struggle Alley

25 marzo 2021

Sulla stessa onda

26 marzo 2021

A Week Away

Documentari

1 marzo 2021

Biggie: I got a Story to Tell

Connected

3 marzo 2021

Omicio tra i Mormoni

5 marzo 2021

Nevenka: rompere il silenzio

19 marzo 2021