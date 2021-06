I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, soprattutto se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo weekend di giugno 2021. Tra grandi titoli di successo per restare sempre al passo con i tempi, come Elite, tornata di recente su Netflix con una quarta stagione, fino a passare per nuove storie proposte dalla piattaforma di streaming per il suo pubblico, ce n'è per tutti i gusti. Ora non vi resta che scegliere!

Sex/Life

Genere: comedy

Episodi: 8

Il primo consiglio seriale di questo weekend è Sex/Life, il nuovo titolo Netflix che punta a provocare il pubblico. Si tratta di un progetto della piattaforma di streaming che approfondisce il tema dell'espressione dei desideri più intimi e del peso di un passato ribelle in una relazione nuova da un punto di vista tutto femminile. Con protagonista Billie Connelly (Sarah Shahi di Person of Interest), questa nuova serie Netflix si spinge un po' al di là dei canoni classici parlando d'amore, di sesso e di desdierio tutto da una prospettiva femminile. La serie è tratta dal romanzo di BB Easton, 44 Chapters About 4 Men ed è stato adattato al mondo delle serie tv dalla scenografia di Stacy Rukeyser (UnReal). Sex/Life è uscita su Netflix con 8 episodi inediti, proprio oggi 25 giugno 2021.

Ray

Genere: thriller/horror

Episodi: 4

Altra novità Netflix della giornata! Il titolo originale è "X–Ray: Selected Satyajit Shorts", accorciato a Ray, è la nuova serie antologia di Netflix che punta a portare sul piccolo schermo i racconti dello sceneggiatore, regista, scrittore, critico e illustratore Satyajit Ray. Le sue storie, tra l'horror e il thriller, diventano, così, episodi di una serie tv antologica dove ogni storia si incentrerà su un concetto specifico: l'invidia, il tradimento, l'ego e la vendetta. Composta da quattro episodi, Forget Me Not, Hungama Hai Kyon Barpa, Bahrupiya e Spotlight, la serie è uscita su Netflix oggi, 25 giugno 2021 e vede alla regia Srijit Mukherjee e Abhishek Chaubey.

Elite 4

Genere: teen drama

Episodi: 8

Come ci eravamo lasciati alla fine di Elite 3?

L'ultimoconsiglio di questo weekend non poteva che essere Elite 4, sempre che non l'abbiate già binge-watchata! La serie spagnola, infatti, è tornata con nuovi episodi per raccontare i risvolti delle vite dei ragazzi del liceo di Las Encinas. A cambiare le dinamiche dell'istituto c'è l'entrata in scena di un nuovo direttore, Diego Martìn un uomo d'affari, tra i più importanti in Europa che avrà come obiettivo quello di ridare di nuovo prestigio e rigore alla scuola. Insieme a lui, entrano in scena anche i suoi 3 figli, Ari, Mencía e Patrick, interpretati rispettivamente da Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios, che dovranno inserirsi in questa nuova realtà e imparare a modulare il loro carattere di ragazzi viziati e abituati a fare tutto quello che vogliono. Lo scontro tra vecchi e nuovi alunni sarà al centro della storia mettendo alla prova i rapporti e gli equilibri delle fazioni finora esistenti. Non manca l'amore, la scoperta della propria sessualità e, soprattutto, la tragedia. C'è, infatti, una nuova vittima e un nuovo carnefice. Chi saranno? A voi scoprirlo.

