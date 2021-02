Tutte le serie tv post-apocalittiche da guardare se avete amato Snowpiercer

Nella top 10 di Netflix delle serie più viste degli ultimi tempi c'è senz dubbio Snowpiercer, la serie post apocalittica tratta dal graphic novel francese degli anni '80 Le Transperceneige diventato poi nel 2013 un film diretto dal premio Oscar Bong Joon-ho. Per chi non dovesse conoscerene la storia, Snowpiercer è il racconto di un futuro distopico in cui la Terra è diventata una distesa deserta di ghiaccio e gli umani sopravvissuti sono all'interno di un treno che gira intorno al mondo ed è strutturato in modo da mantenere l'equilibrio della vita al suo interno attraverso una divisione in classi sociali a seconda dei vagoni. Gli ultimi della società, infatti, vivono come degli schiavi nelle carrozze della coda mentre i più altolocati si godono i vagoni più lussuosi e vicini alla testa del treno. Un marchingegno studiato alla perfezione per mantenere viva l'umanità e fare in modo che venga mantenuta la vita e l'equilibrio tra le parti. La lotta di classe, però inizia quando quelli della coda decidono di fare insurrezione nei vagoni fino ad arrivare alla testa e rivoluzionare il sistema. Lo sviluppo della storia lo lasciamo alla vostra visione (in caso non abbiate già visto la serie) ma se avete amato Snowpiercer ecco qualche spunto su altre serie, dello stesso genere, da guardare!

The Expanse

Tratta dai romanzi del ciclo La distesa di James S.A.Corey, The Expanse è una delle serie più belle di genere fantascientifico da recuperare. Presente sul catalogo di Amazon Prime Video, questa serie viene considerata la degna erede di Battlestar Galactica e, con un casto corale, racconta la vita di un universo espanso e degli equilibri tra la popolazione divisa in diversi strati sociali. Un virus alieno, però, arriva e va a intaccare questo precario equilibrio per cui le sorti dell'umanità vengono affidate a 4 avventurieri dello spazio e a un politico e genio della terra, Chrisjen Avasarala.

L.U.C.A. The Beginning

L.U.C.A. The Beginning (visibile su Rakuten Viki) è una serie che spazia tra i generi della fanstascienza e del sociale. L'acronimo è Last Universal Common Ancestor, cioè ultimo antenato comune universale e rappresenta l'organismo da cui ogni creatura sulla terra si è evoluta. Tra i temi trattati dalla serie ci sono sia le critiche a temi dell'attualità sia riflessioni sull'etica e la scienza tra cui, nello specifico, la sperimentazione tra umani e animali. Non mancano spunti sugli strati sociali e le loro differenze.

The 100

The 100 è una serie distopica brasiliana con ambientazione post apocalittica. La storia raccontata è quella di un mondo diventato radioattivo dopo una guerra nucleare dove l'unico gruppo di sopravvissuti vive in un'arca (una stazione orbitante che gira intorno alla terra). 100 persone tra queste vegnono scelte per sacrificarsi e scoprire se la terra potrà essere di nuovo un mondo vivibile. Tutto il resto è da scoprire!

Nightflyers

Nightflyers è una serie originale Netflix spesso sottovalutata che prende spunto da un romanzo di George R.R. Martin e racconta la storia della sopravvivenza dell'umanità dopo l'estremo sfruttamento della Terra e delle sue risorse da parte dell'uomo. Per gli amanti del genere fantascientifico e post apocalittico questa serie è l'ideale.