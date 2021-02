Tutte le nuove uscite Netflix di marzo 2021 (serie tv e anime)

Un nuovo mese è dietro l'angolo e porterà con sé tanti nuovi titoli sul catalogo della piattaforma di streaming più amata dal pubblico. Ecco così che marzo 2021 regalerà molte novità per gli amanti delle serie tv con tante nuove uscite su Netflix di serie originali e non. Se siete curiosi di scorprire quali saranno le punte di diamante Netflix di questo nuovo mese del 2021 continuate a leggere. Ce n'è per tutti i gusti! Noi, come sempre, abbiamo selezionato tre titoli tra i più promettenti, che approfondiremo un po' di più, per tutto il resto basta solo collegarsi a Netflix e godersi tutte le nuove storie che ha in serbo per il suo pubblico.

Sky Rojo

Sky Rojo è l'attesissima nuova serie spagnola di Alex Pina, il creatore de La Casa di Carta, che debutterà su Netflix il prossimo 19 marzo. La serie seguirà le vicende di tre donne che lavorano nel mondo del sesso che vanno alla ricerca della tanto agognata libertà. Con 8 episodi in totale la serie avrà nel cast attori spagnoli come Miguel Ángel Silvestre (che comparirà anche nella 5 stagione de La Casa di Carta), Lali Espósito, Verónica Sánchez, e Yany Prado.

Dealer

In uscita su Netflixi il 10 marzo 2021, Dealer è la nuova serie originale in lingua francese di Netflix. Con un totale di dieci episodi questa serie, di genere thriller, è stata creata da Nicolás López e Ange Basterga e seguirà la storia di un regista alle prese con la creazione di un video musicale che avrà come protagonista un famoso trafficante di droga.

Riverdale 4

A marzo 2021 arriva su Netflix anche la quarta stagione di Riverdale, già andata in onda in america sul canale CW. Il primo episodio sarà dedicato all'attore scomparso Luke Perry che nella serie interpretava il ruolo di Fred Andrews, padre di Archie. Dal secondo episodio, poi, si entra nel vivo della storia con diversi flash-foreward che ricostruiranno gli eventi della notte dello spring break quando Archie, Veronica e Betty si ritorvano nudi davanti al fuoco. La scoperta di quello che è successo a Jughead sarà il mistero principale di questa 4 stagione da risolvere.

Tutte le nuove uscite Netflix di marzo 2021

Serie tv

1 marzo 2021

Riverdale 4

12 marzo 2021

La coppia quasi perfetta

16 marzo 2021

19 marzo 2021

Formula 1: drive to survive 3

Sky Rojo

26 marzo 2021

Gli irregolari di Baker Street

Anime

4 marzo 2021

Pacific Rim: la zona oscura

25 marzo 2021