Tutte le (scioccanti) cancellazioni Netflix del 2022. Addio a How I Met Your Mother, Modern Family e...

Manca sempre meno alla fine del 2021 e Netflix è pronta non solo a lanciare nuove serie tv in vista del nuovo anno ma anche a cancellarne di diverse. Se ci si poteva aspettare, come ogni anno, l'addio di alcuni titoli di vecchia data, non si sarebbe mai potuto prevedere che alcune delle serie più di successo degli ultimi anni, diventati veri e propri colossi del piccolo schermo, avrebbero lasciato per sempre il catalogo della piattaforma di streaming. È notizia di oggi, infatti, che numerose serie TV, tra le più amate dal pubblico, abbandoneranno il catalogo del servizio di streaming nel 2022 per passare alle piattaforme che detengono i loro diritti come Disney+, Sky o Peacock. Se siete tra i pochi che non le hanno ancora viste, correte a recuperarle ora che siete ancora in tempo. Ma entriamo più nel dettaglio per capire di quali serie stiamo parlando.

Le serie cult che lasceranno il catalogo Netflix nel 2022

How I Met Your Mother (Disney+)

Come non ricordare la serie che ha tenuto incollati milioni di telespettatori davanti alla TV per nove anni solo per scoprire chi era la madre dei figli di Ted! How I Met Your Mother è un racconto generazionale che è rimasto nel cuore di tutti, una serie corale dove ogni personaggio è in grado di apportare quell'aspetto individuale per rendere la storia ancora più ricca e variegata. Divertente, emozionante, accogliente, How I Met Your Mother è uno di quei titoli che non si possono non aver visto e se seite tra coloro che non l'hanno ancora finita (o iniziata) correte a farlo perché alla fine del mese lascerà per sempre il catalogo Netflix.

How To Get Away With Murder (Disney+)

Altra sconvolgente cancellazione Netflix del 2022 è uno dei titoli più belli di Shonda Rhimes, How to Get Away with Murder. Sarà perché questa serie ha dato il via a un genere di racconto crime via flashback che tutte le serie dopo di lei hanno ripreso e riproposto in TV, sarà perché la protagonista è un'attrice Premio Oscar che rende ogni episodio un'opera d'arte (ovviamente parliamo di Viola Davis) e sarà perché la storia è così avvincente ma How to Get Away with Murdere è uno di quegli esempi da seguire per creare un prodotto fatto alla perfezione. Non la conoscete? Andatela a recuperare perché ne vale davvero la pena!

Modern Family (Disney+)

Lascia Netflix anche la divertentissima Modern Family, l'innovativa comedy familiare che ha saputo raccontare con onestà e comicità le difficoltà e le giogie delle famiglie allargate tra figli adottivi, rapporti tra parenti, nuove mogli e nuovi mariti, fidanzati dei figli e tante tante avventure quotidiane. Con la divertentissima Sofia Vergara, questa serie è la scelta perfetta per tutti quelli che cercano qualcosa di leggero e divertente da guardare e ora che siete ancora in tempo, riprendetela in mano!

Tutte le altre serie TV che lasceranno Netflix nel 2022