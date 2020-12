Le 5 serie Netflix più viste del 2020. La prima ha 64 milioni di visualizzazioni

Questo 2020 è stato un anno particolare che ci ha costretti a stare molto tempo a casa e, quale cosa migliore di passare il tempo se non guardando serie tv in streaming? Non è un caso, infatti, che in questo 2020 le visualizzazioni delle serie tv sulle piattaforme di streaming online siano aumentate nettamente rispetto al passato. C'è uno studio americano che ha stabilito che le famiglie negli Stati Uniti hanno passato una media di 66 ore settimanali a fare binge-watching si serie tv o film in streaming durante il lockdown. Ma scopriamo insieme qual è la top 5 delle serie tv Netflix più viste dagli utenti durante quest'anno. Tra titoli che ci si poteva aspettare e quelli meno "chiacchierati" ecco la classifica completa.

Tiger King - 64 milioni di visualizzazioni

Tiger King è la prima in classifica e si porta a casa ben 64 milioni di visualizzazioni diventando la serie più guardata in assoluto. Se non l'avete ancora vista correte a farlo perché viene raccontata la storia di un proprietario di uno zoo in centro america (Oklahoma) che dà ai turisti della sua città la possibilità di accarezzare gli animali selvatici del suo zoo tra cui tigri e leoni ma quest'attività lo porterà in carcere per una serie di guai che combinerà.

È stato talmente tanto il successo di questa serie che durante il lockdown, i creatori, hanno creato un episodio extra realizzandolo interamente a distanza.

La regina degli scacchi - 62 milioni di visualizzazioni

La new entry e chiacchieratissima Queen's Gambit (La regina degli scacchi in italiano) si aggiudica la medagli d'argento. Sono oltre 62 mila le views per questa serie che mette in luce non solo il mondo delle gare di scacchi ma anche l'introspezione, il rapporto madre-figlia, i disagi mentali e le dipendenze, come quelle da alcool tutte interpretate dalla bravissima e "magnetica" Anya Taylor-Joy. Ad aiutare il successo della serie c'è la veridicità della rappresentazione delle strategie e partite di scacchi e il racconto dall'infanzia alla vita adulta della protagonista della serie.

You - 54 milioni di visualizzazioni

Uscita all'inizio del 2020, You ha conquistato ben 54 milioni di telespettatori classificandosi al terzo posto. La storia narrata dalla serie è quella di Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, un uomo che tende a perdere la testa e innamorarsi di persone in modo ossessivo, fino a diventare un vero e proprio stalker. Tanta suspense in ogni episodio tiene incollati allo schermo gli spettatori che non vedono l'ora di scoprire il prossimo colpo di scena. Assolutamente da guardare!

Ratched - 48 milioni di visualizzazioni

Ratched è la serie tv Netflix che si aggiudica il quarto posto in classifica con un totale di 48 milioni di utenti. La storia è quella di un'infermiera di un centro psichiatrico, Mildred Ratched. A rendere tutto molto interessante è ciò che accade nel centro, cioè sperimentazioni pratiche di cure cruente per la mente umana.

La casa di carta 3 - 44 milioni di visualizzazioni

La casa di carta non poteva mancare in questa classifica e si aggiudica il quinto posto in classifica con la sua attesissima terza stagione. Sono, infatti, ben 44 i milioni di telespettatori incollati allo schermo per seguire le avventure dei "ladri" più amati dal pubblico. Tra tutte, La casa di carta, è la serie non inglese più seguita di sempre su Netflix.