La top 10 (aggiornata) delle serie tv più viste in streaming nel 2021

Passano le settimane e Bridgerton continua a dominare le classifiche delle serie più viste in streaming. La serie in costume sulla vista dell'alta società inglese nel 1800 maniene, infatti, la posizione numero uno nella classifica di Nielsen delle serie tv più viste in streaming anche nel lasso di tempo dal 18 al 24 gennaio 2021. Beridgerton, infatti, dopo aver spodestato The Witcher, resta la serie più vista di sempre di Netflix. Come new entry, però, c'è il live action del cartone animato italiano di Iginio Straffi, Fate: The Winx Saga (di cui è già stata confermata la seconda stagione) che facendo tornare le Winx nella nostra vita compare, sorprendentemente, all'8° posto delle serie più viste a gennaio 2021. Procede, invece, la scalata del classicone Criminal Minds che raggiunge la seconda posizione con quasi 940 milioni di minuti visti diventando la serie non originale più vista in streaming e, che si appresta a tornare con nuvi episodi grazie a un revival promosso dalla Paramount+ proprio per seguire la cresta dell'onda del successo di questa amatissima serie.

La top 10 delle serie tv più viste in streaming dal 18 al 24 gennaio 2021

1. Bridgerton, Netflix (=) 1,06 miliardi di minuti visti

2. Criminal Minds, Netflix (+) 939 milioni

3. Grey's Anatomy, Netflix (+) 754 milioni

4. Henry Danger, Netflix (+) 731 milioni

5. Cobra Kai, Netflix (-) 727 milioni

6. Mariposa de Barrio, Netflix (-) 705 milioni

7. Schitt's Creek, Netflix (=) 671 milioni

8. Fate: The Winx Saga, Netflix (+) 670 milioni

9. Supernatural, Netflix (-) 527 milioni

10. Cocomelon, Netflix (+) 526 milioni