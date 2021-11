Stranger Things Day: quando c'è e tutte le news sull'attesissimo evento Netflix

Anche quest'anno torna lo Stranger Things Day, la giornata dedicata alle novità e alle anteprime sulla serie fantascientifica dei fratelli Duffer giunta alla quarta stagione. Tra news, trailer, anticipazioni e interviste con gli attori quest'attesissimo evento, che i fan di Stanger Things aspettano con ansia ogni anno, promette di regalare molte emozioni e di svelare, in anteprima, diversi risvolti di trama della quarta stagione della serie. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci dallo Stranger Things Day e quando è programmato questo evento virtuale su una delle serie sci-fi più amate degli ultimi anni.

Cosa aspettarsi dallo Stranger Things Day 2021

Sono diverse le cose che possiamo aspettarci dallo Stranger Things Day 2021. Innanzitutto ci si aspetta di vedere il nuovo trailer ufficiale della quarta stagione della serie. Finora, la piattaforma di streaming, infatti, ha rilasciato tre teaser sul capitolo 4 della serie, il primo nel febbraio 2020 e l'ultimo a settembre 2021. Se abbiamo buone speranze sul rilascio del trailer, sono un po' meno forti quelle sulla pubblicazione della data ufficiale di uscita di Stranger Things 4. Netflix Brasile, infatti, ha dichiarato che non uscirà la data ufficiale di uscita della nuova stagione di Stranger Things, quindi, resta certa, per ora, solo la finestra generica di rilascio dei nuovi episodi, fissata nel 2022.

Tra le altre cose che possiamo aspettarci da questo evento c'è il probabile annuncio di nuovi fumetti di Stranger Things. La collezione di comics di Dark Horse è cresciuta costantemente nel corso degli anni e, durante l'estate, era stato annunciato che Dark Horse stava espandendo la propria formazione. La loro nuovissima serie di fumetti chiamata Stranger Things: Erica the Great! uscirà il 23 novembre nei negozi di fumetti, quindi, molto probabilmente potremo vederne uno sneak peak.

drop a ? if ur also at an eleven. #strangerthingsday is coming. pic.twitter.com/iZm70H0fAT — Stranger Things (@Stranger_Things) November 1, 2021

Quando è lo Stranger Things Day

Lo Stranger Things Day 2021 è fissato per il 6 novembre. Perché proprio in questa data? Perché il 6 novembre è il giorno esatto in cui la storia di Stranger Things ha preso il via per la prima volta nella sua storyline. Il 6 novembre 1983, infatti, avvenne la scomparsa di Will Byers ed è il giorno in cui Eleven ha aperto un cancello al capovolto e ha fatto entrare il Demogorgon a Hawkins, nell'Indiana.

Per quanto riguarda l'ora in cui possiamo aspettarci gli annunci e le ppubblicazionidi trailer e teaser su Stranger Things 4 non è chiaro ma una cosa è certa: il 6 novembre occhi puntati sulle pagine Twitter, Instagram e Facebook ufficiali di Stranger Things, senza dimenticare l'account You Tube dello show.