Tutto quello che sappiamo su Alice in Borderland 2

Prima di Squid Game, su Netflix, c'èra un'altra serie asiatica che raccontava la storia di un gioco mortale di sopravvivenza. Una serie che è passata un po' in sordina, pur avendo premesse interessanti, ma che è tornata ad avere notorietà dopo che il successo di Squid Game ha rilanciato il genere del survival game in tutto il mondo. Si tratta di Alice in Borderland, la serie sulla storia di un gruppo di ragazzi coinvolti in un game in una Tokyo svuotata dai suoi abitanti dove, i superstiti, sono costretti a partecipare a giochi pericolosi per sopravvivere. La storia è tratta da "Imawa no Kuni no Alice", un graphic novel di Haro Aso pubblicato da Shogakukan Inc. ma, dopo la prima stagione della serie, in tanti hanno iniziato a chiedersi quale potesse essere il futuro di Alice in Borderland. Netflix ha annunciato l'arrivo di una seconda stagione già dalla fine del 2020, a sole due settimane dal suo debutto, dopotutto la serie ha raggiunto ben 18 milioni di account in tutto il mondo nei primi 28 giorni dalla sua uscita, ma entriamo più nel dettaglio per cercare di capire a che punto è la produzione di Alice in Borderland 2, quale sarà la sua trama e quando potremo tornare a vedere la serie sudcoreana su Netflix.

Cosa sappiamo finora su Alice in Borderland 2

Sappiamo che la prima stagione di Alice in Borderland 2 ha coperto circa 31 capitoli del manga originale, lasciando altri 33 capitoli ancora da adattare. Il regista della serie ha sottolineato che "disegnerà un mondo misterioso che nessuno ha mai visto e uno sviluppo inaspettato della trama con immagini senza compromessi". Cosa accadrà quindi ad Arisu e Usagi nella seconda stagione di Alice in Borderland? Riusciranno a capire chi sono i gamemaster che gestiscono il mondo?

Quando arriverà la seconda stagione di Alice in Borderland su Netflix?

I fan della serie avevano originariamente speculato su una data di uscita nel 2021 grazie ai potenziali easter egg visti negli ultimi momenti della stagione uno. Mentre i dirigibili volavano in alto, infatti, c'erano più edifici con una pubblicità per il 2021, sebbene fosse altamente improbabile (se non impossibile) che il ritorno dello show fosse proprio nel 2021. Dopotutto le riprese della seconda stagione della serie, che coinvoleranno le località di Area di Kanto, Toyama, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Osaka e Wakayama, sono iniziate solo alla fine di dicembre 2021. A dare notizie più ufficiali, però, sulla data di uscita sulla piattaforma di streaming di Alice in Borderland 2 è la stessa Netflix che durante il Japan Festival ha rivelato che il secondo capitolo del survival game giapponese arriverà a dicembre 2022.