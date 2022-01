All of Us are Dead: tutto quello che sappiamo sul nuovo K-Drama di Netflix

Netflix sta per lanciare un nuovo K-Drama! Si tratta di All of Us are Dead, una nuova serie sudcoreana dedicata all'universo degli zombie. Questo nuovo titolo della piattaforma di streaming segue la scia del recente successo di Squid Game e porta sul catalogo del colosso dello streaming una nuova intrigante storia scritta da Chun Sung-il e basata sul webtoon Now at Our School di Joo Dong-geun. La serie sarà diretta da Lee Jae Gyoo, noto per il suo lavoro su Trap, King2Hearts e Intimate Strangers e, con 8 episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno, ci trasporterà in un mondo fatto di sangue, morte e tanta paura dove un gruppo di studenti delle scuole superiori resterà intrappolato all'interno della scuola quando un virus zombie si diffonderà nel resto della popolazione.

Qui il trailer di All of Us are Dead

Possiamo aspettarci di vedere più stagioni di All Of Us Are Dead?

Il fatto che All Of Us Are Dead sia basato su un webtoon lungo ben 130 capitoli ci fa ben sperare sulla realizzazione di più capitoli della serie ma tutto starà nel successo che questo nuovo titolo avrà sul catalogo della piattaforma di streaming. È vero che i K-Drama sono sempre più popolari, anche al di fuori dei loro paesi di origine, ma bisognerà vedere se questa storia saprà fare breccia nel cuore degli utenti Netflix.

Quando esce All of Us Are Dead su Netflix?

All of Us Are Dead arriverà su Netflix il 28 gennaio 2022 e sarà distribuito in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.