Anatomy of a Scandal: cosa sappiamo sul nuovo thriller psicologico di Netflix con Sienna Miller

Netflix è pronta a lanciare un nuovo thriller psicologico. Si intitola Anatomy of a Scandal ed è la nuova miniserie Netflix con Sienna Miller che andrà a sviscerare, episodio per episodio, gli scandali politici e personali dell'élite britannica. Creata da David E. Kelley, la stessa mente dietro due dei più grandi titoli del piccolo schermo degli ultimi anni, Big Little Lies e The Undoing, questa storia, raccontata in sei episodi da circa un'ora l'uno, è girata nel Regno Unito e vede come attori protagonisti, oltre all'interpete di American Sniper anche Rupert Friend. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarci da questo nuovo prodotto seriale della piattaforma di streaming e quando potremo trovarlo online sul suo catalogo.

Qual è la storia di Anatomy of a Scandal

Anatomy of a Scandal è un thriller psicologico e un avvincente dramma giudiziario. Questa serie si infiltra nell'élite britannica attraverso scandali personali e politici, dove la verità sta tra giustizia e privilegio. James e Sophie Whitehouse vivono in un mondo beato e rarefatto. Un ministro in Parlamento, una famiglia amorevole a casa, la traiettoria di James appare senza limiti finché non viene improvvisamente alla luce uno scandaloso segreto. L'avvocato Kate Woodcroft ha una sua traiettoria e la sua accusa minaccia di intaccare Westminster, il matrimonio della Casa Bianca e la sua stessa reputazione.

Chi c'è nel cast di Anatomy of a Scandal

Il cast di Anatomy of a Scandal vede come protagonista Sienna Miller (American Sniper, The Loudest Voice) insieme a Michelle Dockery (The Gentlemen, Downton Abbey), Rupert Friend (Homeland, Death of Stalin), Naomi Scott (Aladdin, Charlie's Angels), Josette Simon (The Witches), Geoffrey Streatfeild (The Other Boleyn Girl) e Joshua McGuire (Lovesick).

Quando esce Anatomy of a Scandal su Netflix

Per ora non sappiamo ancora quando debutterà questo nuovo thriller psicologico su Netflix ma possiamo immaginare di trovarlo sul catalogo della piattaforma di streaming entro fine anno.