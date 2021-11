And Just Like That sta per debuttare. Abbiamo la data di uscita del revival di Sex and the City

Dopo mesi di attesa, ci siamo. Abbiamo la data di uscita ufficiale di And Just Like That, la nuova versione di Sex and the City, serie cult degli anni '90 creata da Darren Star e basata sul romanzo “Sex and the City” di Candace Bushnell, che riprende il racconto della vita di Carrie, Miranda e Charlotte (con la grande assenza di Samantha) nei loro 50 anni tra figli cresciuti, matrimoni alla rovina e un'amicizia che continua a essere ancora più forte di prima. Oltre alla pubblicazione della data di uscita degli episodi di And Just Like That, titolo ispirato a una delle tipiche frasi di fine episodio di Sex and the City pronunciate da Carrie davanti al suo Mac, è stato pubblicato oggi stesso anche il trailer ufficiale della serie che mostra le tre amiche di Manhattan che, se pur cresciute, non sembrano perdere mai l'amore per New York, per la moda e per il loro legame affettivo che, pur evolvendosi, resta sempre indistruttibile.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire le prime immagini di questa serie Hbo che uscirà in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti.

Qui il trailer ufficiale di And Just Like That

Tutto sul cast di And Just Like That

Il cast della serie, oltre alle tre protagoniste indiscusse, include anche i già annunciati Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler. Produttori esecutivi sono Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Alla sceneggiatura King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky.

Quando esce e dove vedere in Italia And Just Like That

Il nuovo capitolo della rivoluzionaria serie TV “Sex and the City” del produttore esecutivo Michael Patrick King, da dieci episodi in totale, sarà disponibile dal 9 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW, in contemporanea col debutto su HBO Max. I primi due episodi debutteranno il 9 dicembre e i successivi otto episodi saranno disponibili settimanalmente.

Oltre che in Italia, And Just Like That… sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.