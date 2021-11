And Just Like That: ecco quando e dove uscirà il nuovo Sex and the City in Italia

Manca sempre meno al debutto di una delle serie più attese del momento: And Just Like That, il revival di Sex and the City che ha saputo raccontare il sesso e la ricerca dell'amore nella New York dei primi anni 90 con un realismo senza precedenti. Questa serie Hbo, amatissima sia dal pubblico femminile che maschile, dopo aver continuato il suo racconto con tre film, sarà di nuovo sul piccolo schermo per un revival che tornerà a puntare i riflettori sulla vita di tre donne, amiche, madri, mogli, lavoratici nei loro cinquant'anni tra difficoltà, nuovi amori e la loro salda amicizia che le lega da sempre. Carrie, Miranda e Charlotte (purtroppo manca uno dei personaggi principali, Samantha Jones) torneranno molto presto a calcare le strade di New York City vestite alla moda e piene di una consapevolezza personale che trent'anni fa non avevano ancora. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa aspettarsi da questo revival ma soprattutto dove e quando usciranno i nuovi episodi di And Just Like That in Italia.

Cosa dobbiamo aspettarci da And Just Like That

Saranno tante le novità di questa nuova versione di Sex and the City a partire dal cast che vede il ritorno di personaggi noti ma anche l'assenza di altri volti storici della serie dalla grande mancanza di Samantha a quella di Stanford, recentemente scomparso. Tra le new entry troviamo Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler e dato che le riprese della serie sono ancora in corso non abbiamo molte news sulla trama di questa serie tranne quelle trapelate negli ultimi mesi e che vedono vacillare la storia d'amore tra Carrie e Mr. Big. Lei, infatti, è stata avvistata mentre baciava un uomo che non è Mr. Big e anche l'ex moglie di Big, Natasha, è stata vista sul set della serie. Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare ancora un po' per scoprirlo.

Dove e quando vedere in Italia il revival di Sex and the City

And Just Like That..., il nuovo capitolo della rivoluzionaria serie TV Sex and the City sarà disponibile a partire da dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW, in contemporanea col debutto su HBO Max. Oltre che in Italia, And Just Like That… sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.