Arcane 2 ci sarà: la serie animata Netflix torna con una nuova stagione

Ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 7 novembre ma ha già ottenuto il pass per una seconda stagione. Stiamo parlando di Arcane, la serie animata Netflix tratta dall'omonimo videogioco di Riot Games, League of Legends, che ha saputo conquistare, da subito, il pubblico della piattaforma di streaming. Un po' perché gli appassionati del videogame non vedevano l'ora di vederla, un po' perché il prodotto è risultato vincente sia per la resa sia per la trama, Arcane è stata riconfermata per una seconda stagione a poche settimane dall'uscita della prima.

A dare l'annuncio della seconda stagione di Arcane è stata la stessa Netflix insieme agli ideatori della serie, Christian Linke e Alex Yee, che hanno sottolineato di essere "felici e soddisfatti dei risultati della prima stagione" e che sono già tornati a lavorare insieme ai maghi creativi di Riot e Fortiche per sviluppare la seconda stagione della serie.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production. pic.twitter.com/L9oYFzOn0X — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 21, 2021

Arcane: di cosa parla la serie animata sul videogame League of Legends

Arcane esplora il delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e il lato squallido di Zaun. Le tensioni tra queste due città-stato giungono a un punto di rottura con la creazione di Hextech, che ciascuno può utilizzare per controllare l'energia magica a Piltover. Intanto a Zaun una nuova droga chiamata shimmer trasforma gli umani in mostri. La rivalità tra le città divide famiglie e amici mentre Arcane porta in vita le relazioni che plasmano alcuni tra i più popolari campioni di League of Legends come Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce e Viktor. Ispirata al mondo del videogioco League of Legends, la serie animata presenta un complesso universo caratterizzato da decisioni morali, animazione mozzafiato e narrazione carica di suspense.

Quando esce Arcane 2 su Netflix

Per ora non abbiamo notizie certe sulla data di uscita di Arcane 2 su Netflix ma possiamo immaginare che il nuovo capitolo della serie sarà pubblicato sulla piattaforma di streaming tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.