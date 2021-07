Netflix: Atypical 4, quando esce e cosa aspettarsi dal gran finale di serie

Sta per fare il suo debutto su Netflix il gran finale di Atypical, la serie tv della piattaforma di streaming che ha raccontato l'autismo in chiave comedy facendo conoscere il lato negativo ma anche quello positivo del soffrire di questa patologia. Un vero e proprio colpo della piattaforma di streaming che è riuscita a trattare una tematica così delicata rendendola divertente e facendo entrare il dibattito nelle case del suo pubblico. Ecco che, dopo 4 stagioni, Atypical, la dramedy con Keil Gilchrist nei panni del ragazzo autistico Sam Gardner, giunge al termine con un ultimo ed emozionante gran finale di serie. Giunge al termine il viaggio di Sam nella scoperta della sua identità e, come ha dichiarato la showrunner Robia Rashid a TVLine, "ne ha fatta di strada questo ragazzo.".

Atypical 4 darà un messaggio di speranza: Le anticipazioni dell'ultima stagione

La quarta stagione di Atypical porterà Sam a chiedersi e cercare di capire cosa fare dopo un momento delicatissimo come quello della fine del college. Il ragazzo, sempre spinto dalle sue ambizioni, punterà su un grande progetto che, però, lo porterà in direzioni diverse da quelle che si aspettava, un po' come accade nella vita di qualsiasi ragazzo neolaureato. Per ora, non sappiamo esattamente di quale progetto si tratti ma Robia Rashid, sceneggiatrice della serie, ha dichiarato che questo evento rappresenterà una grande crescita per il ragazzo da tutti i punti di vista e lo farà diventare una nuova persona, anche se non sarà facile.

La sceneggiatrice, inoltre, ha dichiarato di essere molto soddisfatta del lavoro fatto con questa serie negli ultimi 4 anni e che se potesse, continuerebbe a scrivere dei personaggi di Atypical ancora a lungo. E il finale? Sembra aver soddisfatto tutti, ora bisogna vedere solo se piacerà anche al pubblico.

Atypical 4: la data di uscita su Netflix

L'ultima stagione di Atypical farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming a partire dal 9 luglio 2021 alle ore 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Atypical 4: il trailer ufficiale