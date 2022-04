Avvocato di difesa: arriva su Netflix la serie sui bestseller di Michael Connelly

È tratta dai bestseller di Micheal Connelly. La sua prima stagione seguità la storia de La lista, il secondo romanzo della serie che ha come protagonista Mickey Haller. È Avvocato di difesa (in inglese The Lincoln Lawyer) la nuova serie Netflix crime/thriller, adattamento tv dei celebri romanzi dello scrittore americano, già stato proposto in chiave cinematografica nel 2011 con Matthew McConaughey come protagonista. La serie, invece, ha sostituito McConaughey con Manuel Garcia-Ruflo (Assassinio sull'Orient Express) e sarà creata da David E. Kelley con Ted Humphrey come showrunner.

Ma scopriamo qualcosa di più su questo atteso titolo Netflix e soprattutto quando potremo trovarlo sul catalogo della piattaforma di streaming.

Di cosa parla Avvocato di difesa

La serie è incentrata sulla storia dell'idealista e anticonformista Mickey Haller ha il suo studio legale sul sedile posteriore della sua Lincoln Town Car, da cui segue casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles.

Quando esce Avvocato di difesa su Netflix

Sarà possibile trovare Avvocato di difesa su Netflix a partire dal prossimo 13 maggio.