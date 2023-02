Berlino, annunciata la data di uscita dello spin-off de La casa di carta

Uno dei personaggi più amati dal pubblico delle serie tv, sta per tornare su Netflix con una serie tutta dedicata a lui. Stiamo parlando di Berlino de La casa di carta che debutterà presto sul catalogo della piattaforma di streaming con l'attesissimo spin-off della serie spagnola sulla banda di ladri guidata dal Professore, creazione di Alex Pina. Se finora, però, avevamo poche informazioni su questo spin-off, oggi, Netflix ci ha svelato quando debutterà e mostrato, in anteprima con una breve clip, le prime immagini della serie con Pedro Alonso come protagonista. Cosa dobbiamo aspettarci da Berlino? Scopriamolo insieme.

La trama di Berlino

Ci sono solo dieci cose che possono trasformare una giornata terribile in una meravigliosa. Il primo è l'amore. E per la verità, non era questo il caso. La mia terza moglie mi aveva appena lasciato. La seconda è un bottino di oltre dieci milioni di euro. Ma non era nemmeno questo il caso. Stavamo per mettere a punto una rapina molto più grande, quella di oggi è stata facile. Ma se hai una brutta giornata, puoi finire per mettere in ginocchio un uomo miserabile e mirare alla sua testa.

Chi c'è nel cast di Berlino

Pedro Alonso (La casa di carta) ritorna al ruolo del furbo e libertino Berlino. Insieme a lui, la sua nuova gang: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un’autorità nell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa (Fariña - Cocaine Coast) veste i panni di Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) interpreta Cameron, un kamikaze che vive sempre al limite; Julio Peña Fernández (Dalla mia finestra) dà vita al ruolo di Roi, il fedele seguace di Berlino; e Joel Sánchez interpreta Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda.

Quando esce Berlin su Netflix

Berlino debutterà su Netflix questo dicembre 2023.