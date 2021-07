Black Mirror nel limbo. La stagione 6 ci sarà? Cosa sappiamo finora sul rinnovo della serie Netflix

Sono passati due anni dalla pubblicazione della quinta stagione di Black Mirror, la serie antologica britannica ideata da Charlie Brooker per Endemol che negli anni ha conquistato la mente e il cuore di milioni di spettatori diventando una delle serie più belle di sempre. Sono tanti i fan della serie che aspettano con ansia l'uscita di ulteriori episodi di serie per avere nuovi spunti riflessivi sulla contemporaneità e il ruolo della tacnologia in essa. Ma ci sarà una sesta stagione di Black Mirror? Per ora la serie sembra congelata nella sua produzione per problemi nel dietro le quinte ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più sulla fase di produzione di Black Mirror 6.

Black Mirror 6 è stato rinnovato per una nuova stagione?

Per ora sappiamo che Black Mirror non è ancora stata rinnovata per una sesta stagione a causa di controversie con il proprietario dell'IP. In aggiunta a questo, Annabel Jones e Charlie Brooker, gli ideatori della serie, hanno entrambi lasciato la società di produzione Endemol per creare una loro company, chiamata Broke and Bones, con il sostegno finanziario di Netflix.

Nonostante questo, la licenza di Black Mirror resterebbe alla vecchia società Endemol e la piattaforma di streaming non è riuscita, per ora, a giungere a un accordo con l'azienda.

«Tre fonti hanno affermato che Netflix ed Endemol Shine hanno discusso del trasferimento del marchio, ma si pensa che un accordo sia ancora lontano - riporta Deadline -.Nel frattempo, non c'è nulla che impedisca a Brooker e Jones di portare il loro stile distintivo in altri drammi distopici, ma semplicemente non saranno etichettati come Black Mirror».

La buona notizia è che i due ideatori di Black Mirror lavoreranno per Netflix in futuro ma, purtroppo la serie Black Mirror potrebbe fermarsi alla quinta stagione proprio per della riluttanza di entrambe le parti a cedere alle richieste dell'altro. Il futuro dello show sembra essere legato alla capacità del creatore di creare nuove storie e come ha dichiarato lo stesso Brooker:«Immagino che se finiamo le idee, ci fermeremo».

Nel 2021, abbiamo saputo che Black Mirror potrebbe tornare, o almeno uno degli episodi lo sarà. Netflix, infatti, sta sviluppando attivamente un seguito di USS Callister, che è arrivato nell'episodio 1 della stagione 4.