A che ora esce Bridgerton 2 su Netflix

Manca davvero pochissimo al debutto della serie Netflix più attesa dell'anno: la seconda stagione di Bridgerton. I numerosissimi fan della serie targata Shondaland sono in trepidante attesa di poter tornare a tuffarsi in un coloratissimo mondo fatto di abiti sfarzosi, balli, tradimenti, pettegolezzi di corte e tanto tanto amore. In questo nuovo capitolo della serie che si basa sul ciclo di romanzi di Julia Quinn, il protagonista sarà il fratello più grande della famiglia Bridgerton, Anthony alle prese con la ricerca della moglie perfetta. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questi nuovi 8 episodi della serie più romantica degli ultimi anni e quando potremo trovarli sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

La trama di Bridgerton 2

La seconda stagione di Bridgerton segue da vicino Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nonché visconte, nella sua ricerca di una moglie adeguata a stargli affianco e portare avanti la generazione della famiglia Bridgerton. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni - il vero amore non è in cima alle sue priorità - e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

Qui il trailer di Bridgerton 2

A che ora esce Bridgerton 2 su Netflix

Sarà possibile trovare i nuovi 8 episodi di Bridgerton 2 sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dalle 8 di mattina di venerdì 25 marzo in tutti i paesi in cui è attivo il servizio.