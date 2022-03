Bridgerton 3: chi sarà il protagonista e tutto quello che sappiamo finora

La seconda stagione di Bridgerton ha appena fatto il suo debutto su Netflix ma i fan della serie sono già proiettati al futuro della loro serie preferita. Una cosa la sappiamo già: Bridgerton è già stata rinnovata per ulteriori due stagioni quindi il capitolo 3 e 4 della serie sono confermati. Ma cosa sappiamo finora su Bridgerton 3? Chi sarà il suo protagonista di questo nuovo capitolo e quando potremo tornare a rituffarci nella vita di corte della Londra ai tempi della Reggenza? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sulla terza stagione di Bridgerton.

Chi sarà il protagonista di Bridgerton 3

Andando in ordine con il terzo libro del ciclo di romanzi di Julia Quinn ci imbattiamo nella storia di Benedict, il secondogenito della famiglia Bridgerton e l'unico artista tra i fratelli. Abbiamo imparato a conoscerlo un po' di più nella seconda stagione della serie dove ci è stata mostrata tutta la sua dote di pittore, il suo animo artistico e quella vena da "ribelle" che forse nessuno degli altri fratelli della famiglia ha. Un carattere decisamente opposto a quello di Anthony su cui si è focalizzata la stagione 2 che promette un bel cambiamento di rotta che si preannuncia molto interessante nei nuovi episodi della serie dopo due stagioni incentrate su due dei figli, forse, più "ridigi" e ligi alle regole della famiglia.

Cosa potrebbe accadere nella trama di Bridgerton 3

Seguendo la trama del terzo romanzo della saga sappiamo che Benedict incontrerà una donna misteriosa, Sophie Beckett che discende da una nobilissima famiglia ma è figlia illegittima del conte di Penwood. Questa ragazza è cresciuta in un ambiente familiare non facilissimo, con la matrigna e le sorellastre, privo di qualsiasi tipo di affetto. Questa atmosfera familiare ha condizionato, senza dubbio, la crescita e la capacità della ragazza di relazionarsi agli altri. A dare una svolta alla vita di Sophie è un ballo in maschera organizzato dalla famiglia Bridgerton. Proprio qui incontrerà Benedict. Finita la festa, però, la ragazza tornerà alla sua vita infelice solo con il ricordo di quel momento magico. Anche Benedict faticherà a dimenticare la ragazza al punto da dedicere di andare a cercarla per poi, sposarla. Quando, però, casualmente conoscerà Sophie sotto le vesti di una cameriera inizierà a vacillare e ad avere mille dubbi. Riuscirà Benedict a lasciarsi andare al vero amore?

Quando esce Bridgerton 3 su Netflix

Per ora non abbiamo una data ufficiale di debutto di Bridgerton 3 ma possiamo immaginare di poter trovare i nuovi episodi sul catalogo Netflix il prossimo anno.