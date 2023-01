Che fine ha fatto la terza stagione di Bridgerton?

Ce lo stiamo chiedendo da un po', ma che fine ha fatto Bridgerton? Dopotutto, facendo due calcoli, non dovrebbe mancare molto al debutto della sua terza stagione anche se, sono mesi che non si parla più di questa serie. A che punto siamo con le riprese di Bridgerton 3? Quando ci sarà il debutto dei nuovi e attesissimi episodi di una storia che ha appassionato il pubblico di tutto il mondo che non vede l'ora di vedere come si evolverà la vita di Penelope (Lady Whistledown) e Colin Bridgerton, i prossimi protagonisti di questa saga tratta dai romanzi di Julia Quinn?

Bridgerton 3, cosa sappiamo finora?

Facciamo un po' di chiarezza e cerchiamo di capire quanto manca al debutto dei nuovi episodi di Bridgerton 3. Innanzitutto bisogna precisare che le riprese della serie hanno subito un ritardo e questo farà slittare anche il debutto di Bridgerton 3 che, presumibilmente non uscirà più a marzo come sperato. Come mai? A rallentare lo sviluppo di questo nuovo capitolo della serie Shondaland è stato un piccolo incidente di percorso. Shonda Rhimes, che produce la serie, infatti, si è resa conto che questa nuova stagione stava prendendo una piega un po' troppo "oscura", troppo seria rischiando di risultare pesante e far perdere a Bridgerton quella leggerezza che la contraddistingue. Così è dovuta scendere in campo lei stessa per aggiustare il tiro e ridare alla serie quel tocco alla Rhimes di romanticismo, leggerezza e positività. Ecco quindi spiegato il ritardo nella realizzazione di questa stagione le cui riprese cono iniziate a luglio.

Nella nuova stagione, inoltre, il regista dei primi due capitoli, Chris Van Dusen, è stato sostituito da Jess Brownell anche se resterà comunque come produttore esecutivo. Questo causerà cambiamenti drastici nella serie? La renderà diversa in fatto di vibes e atmosfera? Staremo a vedere.

Un'altra news sulla terza stagione di Bridgerton è il titolo del primo episodio di cui la protagonista Penelope ha svelato il titolo: “Out of the Shadows", leggendone anche una parte.

Quando esce Bridgerton 3 su Netflix

La terza stagione di Bridgerton molto probabilmente non uscirà su Netflix in primavera, coma la stagione precedente ma è attesa per l'estate 2023.