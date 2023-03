Città Invisibile 2 torna su Netflix. Svelate le prime immagini e cosa ci aspetta

Città Invisibile sta per tornare su Netlfix. La serie fantasy brasiliana, ideata da Carlos Saldanha, è pronta a regalare ai suoi numerosi fan, una nuova stagione piena di nuove avventure e colpi di scena. Per avere un'idea di cosa ci aspetta con questo capitolo 2 di Città Invisibile possiamo dare un'occhiata al trailer che arriva dopo un'attesa di due anni e ci mostra il ritorno di alcuni volti noti ma anche l'arrivo di nuovi personaggi e dà un assaggio di cosa succederà nei nuovi cinque episodi della serie in arrivo su Netflix.

Come sarà la secona stagione di Città Invisibile? Intanto sappiamo che la location si sposterà a Belém, una grande città ricca di storie. I nuovi episodi mostreranno, infatti, un Brasile indigeno nella parte settentrionale del paese, con varie sfaccettature, nuove entità e affascinanti elementi dalla cultura popolare. Prodotta da Pródigo Filmes, Città invisibile include Carlos Saldanha nel ruolo di ideatore e produttore esecutivo, Luis Carone come regista principale e Cassiano Prado, Graciela Guarani e Luciana Baptista come aiuto registi. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da questa seconda stagione.

Città Invisibile 2: la trama

In questa seconda stagione, dopo una lunga assenza vediamo Eric (Marco Pigossi) in una riserva naturale vicino a Belém do Pará, che gli indigeni proteggono e che i cercatori vogliono trovare. Eric scopre che la figlia Luna (Manu Dieguez) abita nella regione con Cuca (Alessandra Negrini) con lo scopo di riportarlo in vita. Nonostante voglia tornare subito a Rio de Janeiro con Luna, Eric si rende conto che la figlia ha una missione più importante da portare a termine nella zona. Mentre cerca di proteggerla, diventa allo stesso momento una minaccia per il delicato equilibrio tra la natura e le entità.

Quando esce Città Invisibile 2 su Netflix

I nuovi episodi di Città Invisibile 2 debutteranno su Netflix il prossimo 22 marzo 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.