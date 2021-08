Cobra Kai 4: annunciata (a sorpresa) la data di uscita nel primo teaser della nuova stagione

"Il karate torna sul palco più famoso del mondo dove sono nate leggende". È così che Cobra Kai 4 si mostra per la prima volta ai suoi fan con immagini esclusive dei nuovi episodi prossimamente in uscita su Netflix. È appena stato pubblicato, infatti, il teaser ufficiale di Cobra Kai 4 dove si inizia a sentire tutta l'adrenalina per il torneo di All Valley al centro della trama della nuova stagione di Cobra Kai e si ha un'antemprima su cosa aspettarsi dai nuovi episodi della serie sequel del grande classico degli anni '80 Karate Kid. Inoltre, a sorpresa, Netflix ha rivelato, proprio alla fine del teaser, la data di uscita ufficiale degli episodi del quarto capitolo di Cobra Kai. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che sappiamo finora su Cobra Kai 4 e tutte le news su trama, cast e data di uscita della serie su su Netflix.

Qui il teaser ufficiale di Cobra Kai 4

Cobra Kai 4: ecco quando uscirà su Netflix e cosa aspettarci

La popolarissima serie sul franchise di Karate Kid tornerà sul catalogo Netflix a dicembre 2021. A rivelarlo è la stessa piattaforma di streaming in un primo teaser ufficiale della nuova stagione che si conclude con l'annuncio dell'arrivo dei nuovi episodi "questo dicembre". Per ora non è ancora stata rivelata la data esatta ma possiamo stare tranquilli che, tra qualche mese, torneremo a seguire le avventure di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso pronti a combattere, con i loro allievi e mettendo da parte la loro rivalità, contro il grande temuto John Kreese che si avvale dell'aiuto di Demetri, Robby e Hawk.

Oltre a loro, però, Johnny e Daniel dovranno avere di nuovo a che fare con lo storico grande "cattivo" di Karate Kid: Terry Silver (interpretato da Thomas Ian Griffith) che torna in scena dopo una telefonata alla fine della terza stagione.

Tutto quello che sappiamo su Cobra Kai 4

Cobra Kai 4: vecchi e nuovi personaggi del cast

Oltre a Terry Silver, confermato per la quarta stagione, tornano nel cast, questa volta come personaggi regolari della serie, anche la mamma di Miguel e Carmen interpretata da Vanessa Rubio e Peyton List (Tory Nichols). Tra le new entry avremo Dallas Dupree Young nei panni di Kenny, un nuovo ragazzo arrivato in città che sceglie il karate come modo di difesa dal bullismo di cui è vittima, e Oona O'Brien, l'attrice alla sua prima esperienza di recitazione nei panni di Devon, una nuova studentessa molto competitiva.