Cobra Kai 4: quando esce e cosa sappiamo finora sul ritorno della serie Netflix

Manca poco all'uscita di Cobra Kai 4. La serie sequel di Karate Kid è pronta a tornare sul piccolo schermo con una quarta stagione inedita dopo il successo del terzo capitolo, record di visualizzazioni a pochi giorni dalla sua uscita. In attesa di scoprire cosa succederà a Johnny e Daniel che tornano alle vecchie faide e iniziano a competere nei dojo accendendo vecchie rivalità, facciamo il punto della situazione sullo stato di produzione, la trama, il cast e la data di uscita di questo titolo Netflix tra i più amati della piattaforma di streaming. Lo show ha, inoltre, ottenuto una candidatura agli Emmy Awards 2021 nella categoria di milgliore serie comedy. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo finora su Cobra Kai 4.

A che punto è la produzione di Cobra Kai 4?

La quarta stagione di Cobra Kai è stata rinnovata già nell'ottobre del 2020, ancora prima che debuttasse sul catalogo Netflix la terza stagione, e questo dimostra quanto la piattaforma di streaming sia sicura del successo di questa serie che negli anni ha conquistato un numero sempre maggiore di telspettatori entrando, con ogni nuova stagione, nella top 10 Netflix in diversi Paesi del mondo.

Le riprese della nuova stagione si sono concluse dell'aprile 2021 e, molto probabilmente sono iniziate nell'autunno dell'anno precedente, anche se la piattaforma di straming non ha mai rivelato la data esatta dell'inizio delle riprese. Una cosa è certa, però: a fine ottobre 2020 gli sceneggiatori di Cobra Kai hanno concluso la fase di scrittura dello script dopo 14 settimane di lavoro. A testimoniarlo un post su twitter del creatore della serie John Hurwitz.

Final day of the Season 4 writers room. 14 weeks with some of my favorite people in the world. Scripts are rolling in. Excited we’ll have everything written and polished by the time we start filming. It’s going to be another kick ass season! #cobrakai #cobrakaionnetflix pic.twitter.com/a5xBaZcOLZ — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) October 23, 2020

Oggi in post-produzione, la serie sta mettendo a punto gli ultimi dettagli della quarta stagione per debuttare entro la fine dell'anno sul catalogo del colosso dello streaming.

Cobra Kai 4: le new entry del cast e i ritorni del passato

Per quanto riguarda il cast di Cobra Kai 4 sappiamo che i due pilastri della serie, Ralph Macchio e William Zabka, torneranno anche nel nuovo capitolo nei panni di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Oltre a loro, però, ci saranno delle new entry tra cui l'entrata in scena dell'attore del terzo capitolo della saga cinematografica di Karate Kid, Thomas Ian Griffith nel ruolo di Terry Silver. Un altro ritorno, non ancora confermato, potrebbe essere quello di Hillary Swank nei panni di Julie Pierce. ma, tra i nuovi nomi inediti ci saranno: Dallas Dupree Young nel ruolo di Kenn, un ragazzino vittima di bullismo a scuola che entra nel mondo del karate per imparare a difendersi e Oona O’Brien, una nuova studentesa di karate di nome Davon molto competitiva. Per quanto riguarda Vanessa Rubio e Peyton List avranno senza dubbio più spazio nei nuovi episodi del quarto capitolo della serie diventando attrici regolari. Un'altra ipotesi su un probabile ritorno che è nelle menti degli sceneggiatori di Cobra Kai 4 è quello di Elisabeth Shue. Il suo personaggio, Ali, infatti, potrebbe tornare a casa per stare con i suoi due bambini.

Cosa dobbiamo aspettarci da Cobra Kai 4?

Ci troviamo verso la 51esima edizione dell'All-Valley Karate Tournament con la Miyagi-do di LaRusso e la Eagle Fang, il nuovo jogo di Lawrence che faranno squadra contro la Cobra Kai di Kreese. Per quanto riguarda chi combatterà sappiamo che Samantha e Miguel sono entrambi combattenti principali dei dojo combinati mentre Robby Keene, Tory e Kyler sono le opzioni della Cobra Kai.

Cobra Kai 4: quando uscirà su Netflix

L'uscita su Netflix dei nuovi episodi di Cobra Kai 4 è confermata per la fine del 2021 anche se non siamo ancora a conoscenza di una data esatta di debutto sul catalogo della piattaforma di streaming.