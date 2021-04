The Handmaid's Tale 4: a che ora esce e dove guardare i nuovi episodi in Italia

È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che siamo entrati nel mondo di The Handmaid's Tale. La terza stagione della serie creata da Bruce Miller sulla base del romanzo omonimo di Margaret Atwood, infatti, debuttava nell'estate 2019 e ora, dopo quasi due anni di ritardo a causa pandemia, The Handmaid's Tale torna con dieci nuovi episodi inediti che portano avanti la lotta di June Osborne per la libertà delle donne. Se la stagione 4 finiva con June che veniva sparata, la protagonista della serie non si arrenderà di certo davanti a qualche pallottola ma tornerà più agguerrita che mai. La quarta stagione della serie, infatti, vedrà il personaggio interpretato da Elisabeth Moss diventare la leader indiscussa di una ribellione contro Gilead che, però, provocherà dei rischi molto pericolosi sia per lei che per chi le sta accanto. Quella sete di giustizia e vendetta saranno talmente forti da arrivare quasi a consumarla e a distruggere le sue relazioni più care. Riuscirà la nostra eroina a vincere anche questa battaglia personale? Non ci resta che aspettare qualche giorno perché la data di debutto di The Handmaid's Tale è davvero immediata.

Data di uscita di The Handmaid's Tale 4

The Handmaid's 4 debutterà domani 28 aprile 2021 esclusivamente sulla piattaforma Hulu. I primi tre episodi della serie, composta da un totale di 10 puntate, verranno rilasciati dalla piattaforma contemporaneamente per poi procedere con il rilascio di un solo episodio a settimana come di consueto per questa serie tv. Tre episodi dei 10 saranno, inoltre, diretti dalla stessa protagonista Elisabeth Moss.

Dove e quando vedere in Italia The Hanndmaid's Tale 4

Per quanto riguarda la data di uscita italiana, dovremo aspettare un giorno per vedere i nuovi episodi di The Handmaid's Tale perché la serie farà il suo debutto sulla piattaforma TimVision un giorno dopo l'uscita su Hulu. In Italia, quindi, potremo trovare i primi 3 episodi della 4 stagione di The Handmaid's Tale il 29 aprile.