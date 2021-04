Elite 4: arrivano i nuovi episodi su Netflix. Rivelata la data di uscita ufficiale della quarta stagione

Netflix ha appena rivelato la data di uscita ufficiale dei nuovi episodi di Elite 4. La quarta e attesissima nuova stagione della serie spagnola, tra le più amate dal pubblico, debutterà sulla piattaforma di streaming a partire dal 18 giugno 2021. A dare la notizia, per la sorpresa dei fan della serie, è stata la stessa Netflix Italia attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter. Con un post ironico ma dritto al punto, accompagnato da un video introduttivo con tutti i personaggi protagonisti della nuova stagione della serie è stato svelato il lancio del quarto capitolo di Elite.

Maneggiare questo tweet con cura perché scotta:

?? la stagione 4 di ELITE arriva il 18 giugno ?? pic.twitter.com/9LYsj1wALb — Netflix Italia (@NetflixIT) April 12, 2021

Elite 4: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Ora che siamo a conoscenza della data di uscita del quarto capitolo del thriller spagnolo di Carlos Montero (il regista de Il caos dopo di te) scopriamo cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione. Intanto, bisogna dire che ci saranno delle new entry nel cast. Elite 4 inizierà, infatti, con l'arrivo di nuovi personaggi a Las Encinas tra cui nuovi studenti che saranno interpretati da Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Rios e Pol Granch, Diego Martín e Andrés Velencoso. Sono confermati anche i personaggi storici tra cui Itzán Escamilla (Samuel), Claudia Salas (Rebecca), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar) e Georgina Amorós (Cayetana). Per tutto il resto, non possiamo fare altro che aspettare l'arrivo di giungo per godere degli intrighi, dei misteri e dei rapporti dei ragazzi all'interno del liceo di Las Encinas.