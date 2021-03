Snowpiercer 2: salta la messa in onda dell'episodio 9. Ecco quando uscirà su Netflix

L'uscita su Netflix dell'episodio 9 della seconda stagione di Snowpiercer, prevista per il 22 marzo, è saltata. L'episodio in questione, infatti, non è ancora stato pubblicato sul catalogo della piattaforma per sorpresa dei fan. Perchè? Perchè la programmazione italiana di Snowpiercer 2 segue di pari passo quella americana sulla rete TNT. La serie, infatti, viene mandata in onda con un episodio a settimana, un giorno dopo la messa in onda negli Stati Uniti, ma, la puntata del 22 marzo è saltata perché la rete americana doveva trasmettere il campionato di pallacanestro NCAA Division che si svolge solitamente nel penultimo weekend di marzo (la cosiddetta "March MAdness").

Quando uscirà su Netflix l'episodio 9 di Snowpiercer 2?

Il nono episodio della serie fantascientifica che racconta come gli ultimi uomini sopravvissuti al mondo sono costretti a vivere su un treno diviso per "classi sociali" uscirà su Netflix il prossimo 20 marzo in Italia (il 29 negli Stati Uniti) e sarà pubblicato insieme al decimo e ultimo episodio della seconda stagione creando così un finale di 2 ore. Così, la serie, si concluderà con un doppio episodio finale dal titolo: “The Show Must Go On” e “Into the White”.

Snowpiercer 3, ci sarà?

Lo scorso gennaio, la rete americana TNT che trasmette Snowpiercer ha annunciato che con la fine della seconda stagione non terminerà il racconto. La serie, infatti, è stata rinnovata per una terza stagione.