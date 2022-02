Quando esce Fedeltà su Netflix e cosa aspettarsi

Netflix ha scelto di puntare tutto sul concetto di fedeltà lanciano una nuova serie originale italiana, in sei episodi, che sviscera questo tema fino ad analizzarlo in ogni minimo aspetto. Fedeltà è l'attesissimo nuovo titolo della piattaforma di streaming che sarà una finestra sulla vita di una coppia di giovani adulti, Carlo e Margherita che subiranno, così come accade in tantissime coppie, i cambiamenti dovuti ai propri mutamenti d'animo passando dall'essere la coppia perfetta a crollare come un castello di carte al vento. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da Fedeltà, quando uscirà e perché questo nuovo titolo Netflix ispira così tanto anche solo dal titolo.

Cosa aspettarsi da Fedeltà

Fedeltà è la storia di un uomo e una donna. Lui scrittore e insegnante di scrittura creativa all'Università, lei agente immobiliare. Carlo e Margherita sono una bella coppia, mantengono viva la loro passione, abitano in un monolocale e sognano un futuro insieme in una casa propria. Tutto sembra sereno finché non viene instillato in lei il seme del sospetto che suo marito la stia tradendo con una studentessa del suo corso. Da lì, Margherita perderà la ragionevolezza diventando gelosa all'inverosimile e cadendo anche lei nel tranello dell'infedeltà. Al di là del concetto di tradimento, però, questa serie sembra proprio che punterà sul far riflettere sul fatto che per far funzionare una coppia non solo bisogna essere fedeli all'altro ma prima di tutto a se stessi.

Chi c'è nel cast di Fedeltà

Nel cast di Fedeltà, oltre ai due protagonisti Michele Riondino (Carlo Pentecoste) e Lucrezia Guidone (Margherita Verna) ci sono anche Carolina Sala (Sofia Casadei), Leonardo Pazzagli (Andrea) e Maria Paiato (Anna Verna).

Quando esce Fedeltà su Netflix

Fedeltà farà il suo debutto su Netflix a partire dal 14 febbraio 2022 alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. La piattaforma di streaming ha infatti scelto di lanciare questo nuovo titolo, non a caso, nel giorno di San Valentino per raccontare una nuova versione dell'amore e della fedeltà non solo nei confronti della coppia ma anche di se stessi.