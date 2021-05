Generazione 56K è la nuova serie Netflix con i The Jackal. Cosa sappiamo finora e quando esce

I The Jackal sbarcano su Netflix con una nuova serie tv dal titolo "Generazione 56K". Questo nuovo progetto italiano della piattaforma di streaming parte dall'idea di voler comunicare, con la distinta ironia del gruppo di comici napoletani, quella generazione di ragazzi degli anni '90 cresciuti con l'inconfondibile suono del modem 56K con il primo avvento di internet. Con 8 episodi, questa comedy creata da Francesco Ebbasta, anche sceneggiatore insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini, fa scoprire alle nuove generazioni la quotidianità e lo sviluppo tecnologico dei loro predecessori che sono diventati grandi passando dalle videocassette ai floppy disk fino a diventare padroni nell'uso degli smatphone.

Generazione 56K è realizzata in collaborazione con i The Jackal, il gruppo di comici diventato noto su YouTube e debutterà sulla piattaforma di streaming il 1° luglio.

Generazione 56K: la trama

La storia di questa nuova comedy italiana di Netflix è incentrata sulla vita di due persone, Daniel e Matilda, che si conoscono da piccoli e poi arrivano ad innamorarsi l'uno dell'altra una volta cresciuti. I due, insieme i loro amici di sempre, Luca e Sandro diventano l'emblema della generazione degli anni '90, cioè di tutti i ragazzi cresciuti con il suono del modem 56K. La relazione di Daniel e Matilda non sarà sempre lineare, infatti, li costringerà a vivere a dover fare i conti con il passato e con la loro identità più pura che negli anni hanno messo da parte o coperto con maschere. Tra salti nel passato degli anni '90 e vita contemporanea questa serie promette di far vivere grandi emozioni e far riflettere sui temi dell'amore, dell'amicizia e dei valori della vita senza mai tralasciare l'aspetto più divertente e comico della serie.

Il cast di Generazione 56K

Nel casto troviamo come protagonisti gli attori Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli nei panni di Daniel e Matilda nella loro versione adulta, mentre Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone vestiranno i loro panni da ragazzini. Nel cast ci sono anche due dei componenti dei The Jackal: Gianluca Fru (Gianluca Colucci) che sarà l'amico Luca e Fabio Balsamo che interpreterà, invece, Sandro. I loro corrispettivi personaggi bambini saranno interpretati da Gennaro Filippone e da Egidio Mercurio. Completano il castBiagio Forestieri (nei panni di Bruno), Claudia Tranchese (Sotto il sole di Riccione, Gomorra) nei panni di Ines e Federica Pirone che sarà Cristina. Nel cast anche Elena Starace e Sebastiano Kiniger Enea.