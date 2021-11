Disney+ blocca la messa in onda di Grey's Anatomy 18. Ecco quando uscirà l'episodio 5 in Italia

È passato poco più di un mese dal debutto italiano di Grey's Anatomy 18. Il medical drama di Shonda Rhimes, dopo diciotto anni di storie d'amore, tradimenti, drammi e casi clinici straordinari, è tornato a regalare emozioni ai numerosi fan di questa serie ideata e prodotta dalla regina del piccolo schermo, Shonda Rhimes. In Italia, gli episodi della nuova stagione di Grey's Anatomy sono trasmessi da Disney+ che, però, ha deciso di mettere in pausa la distribuzione della serie in questa settimana. Il quinto episodio della serie, dal titolo Bottle Up and Explode!, nonché seconda parte del crossover con Station-19, non è andato in onda mercoledì 24 novembre, come da programmazione, ma sarà pubblicato più avanti. Come mai? La ragione di questa programmazione frammentata degli episodi in Italia sta nel fatto che la serie, negli Stati Uniti è soggetta a pause stagionali e, di conseguenza, anche la programmazione degli episodi di Disney+ ha dovuto adeguarsi a questo. Quando uscirà, quindi, Grey's Anatomy 18x05? Scopriamolo insieme.

Cosa accadrà in Grey's Anatomy18x05?

Cosa succederà nell'episodio numero 5 della diciottesima stagione di Grey's Anatomy? Le anticipazioni parlano di una difficile perdita. Nella puntata precedente, crossover con Station-19, Seattle era stata colpita da diverse esplosioni e proprio in questo episodio i personaggi del medical drama dovranno fare i conti con le conseguenze. E, in più, per Miranda Bailey sarà tempo di prendere una decisione importantissima per il suo futuro e quello della sua famiglia che cambierà la sua vita per sempre. Inoltre, questo episodio, vedrà il ritorno di un vecchio volto di Grey's Anatomy, Tom Koracick, il neurochirurgo, trasferito a Boston con Jackson ed April, torna a incontrare Meredith per il suo studio sul Parkinson.

Quando esce l'episodio 5 di Grey's Anatomy 18 su Disney+

La nuova puntata di Grey's Anatomy 18, Bottle Up and Explode!, sarà distribuita da Disney+ in Italia il prossimo 8 dicembre 2021.