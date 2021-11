Hellbound 2 ci sarà? Il commento del creatore e tutto quello che sappiamo finora

È sulla bocca di tutti da quando ha fatto il suo debutto su Netflix dieci giorni fa e nelle top 10 di diversi paesi al mondo ma la domanda che in tanti si stanno facendo è: Hellbound avrà una seconda stagione oppure no? La serie coreana della piattaforma di streaming, che sta seguendo le orme di Squid Game con una trama che mette insieme due generi di racconto dal thriller all'horror, è ancora in ballo per una seconda stagione e, a darci qualche indizio, è lo stesso creatore della serie, Yeon Sang-ho se che, in un'intervista con Variety, ha parlato proprio del futuro del suo ultimo lavoro per Netflix. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ha rivelato Sang-ho sul possibile continuo di Hellbound.

Le dichiarazioni di Yeon Sang-ho

La rivista americana ha chiesto all'ideatore di Hellbound se avesse già in mente un continuo per la serie, dati gli ottimi risultati di streaming a poche settimane dal suo debutto. Yeon Sang-ho, però, ha rivelato che deve ancora parlare del futuro di questa storia soprannaturale con lo sceneggiatore della serie, Choi Kyu-sok, suo partner in questa impresa per Netflix. Una cosa è certa, però. Dato che Hellbound prende ispirazione su un webtoon originale, cioè un fumetto online, la seconda stagione prima di arrivare a debuttare su Netflix in veste seriale sarà sicuramente un fumetto.

«È stata un'esperienza molto bella lavorare con Netflix - ha dichiarato Sang-ho - È stato bello potermi concentrare esclusivamente sulla mia creatività per un determinato periodo di tempo ma se devo pensare a un futuro per Hellbound so che sarà prima sotto forma di webtoon e poi potrebbe essere trasformato in un live-action per la piattaforma di streaming. Dato che la serie è appena uscita su Netflix non abbiamo ancora avuto tempo di discuterne bene»

Cosa accadrà? Per ora non possiamo saperlo ma abbiamo una certa sensazione che torneremo presto a sentir parlare di questa serie TV.

Qual è la storia di Hellbound

Un gruppo di esseri misteriosi arriva sulla Terra e condannano alcuni individui agli inferi, mentre altre creature ultraterrene appaiono in un preciso momento per avvolgere i condannati in un rogo mortale. La voce risoluta di Jung Jinsu, il leader dell'emergente organizzazione religiosa Nuova Verità, si solleva dal caos totale generato da questi inspiegabili eventi soprannaturali, sostenendo che solo i peccatori sono destinati alla dannazione e che questi avvenimenti rappresentano la volontà divina per riportare gli esseri umani sulla retta via. Un gruppo di seguaci estremisti chiamato Punta di Freccia decide di assumere il controllo sulle punizioni di coloro che si oppongono alla volontà divina. Il mondo si trasforma in un vero inferno. L'avvocata Min Hyejin sfida il presidente Jung sostenendo che le manifestazioni infernali sono semplicemente eventi soprannaturali e si unisce ai pochi che cercano di proteggere i condannati e restituire il mondo agli esseri umani e non agli dei. Insieme decidono di affrontare il caos scatenato dalla Nuova Verità.

Quando esce Hellbound 2 su Netflix

Non c'è ancora una data certa di uscita dei nuovi episodi di Hellbound ma, se la serie dovesse essere riconfermata come si spera, potrebbero debuttare sul catalogo Netflix nel 2023.