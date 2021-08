How I Met Your Father: tutto quello che sappiamo sulla serie spin-off di How I Met Your Mother

Per chi non dovesse ancora saperlo, la piattaforma di streaming Hulu è all'opera per realizzare una serie spin-off di How I Met Your Mother. L'amatissima serie CBS che ha accompagnato il pubblico per nove anni alla ricerca di chi fosse la mamma dei figli di Ted avrà un suo "continuo", o meglio, una sua serie parallela che prenderà spunto dall'intrigante racconto a ritroso per svelare, ai propri figli, come i genitori si sono conosciuti e messi insieme. Si intitola How I Met Your Father e avrà come protagonista femminile Hilary Duff (nei panni di Sophie), che prenderà il posto di Ted Mosby, una giovane donna che cercherà di ripercorrere la storia di come ha conosciuto quel misterioso uomo diventato poi il padre dei suoi figli. La serie è creata dai co-showrunner di This is Us Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, mentre la produzione è a cura degli stessi ideatori di How I Met Your Mother: Carter Bays e Craig Thomas.

La trama di How I Met Your Father

La serie sarà incentrata sulla figura femminile di Sophie (Hilary Duff), una donna che sceglie di raccontare al figlio come ha incontrato suo padre. Partendo dagli albori questa serie mostrerà tutte le avventure vissute dalla protagonista alla ricerca dell'amore ai tempi delle dating app e dell'avvento della tecnologia tra drammi, amicizie e crisi d'identità per poi arrivare a svelare, alla fine, l'identità misteriosa del "padre". Al momento Hulu ha ordinato solo una stagione di 10 episodi ma staremo a vedere se la serie avrà un seguito oppure no.

Le new entry nel cast di How I Met Your Father

Oltre a Hilary Duff, sono entrati nel cast di How I Met Your Father anche Francia Raisa che vestirà i panni di Valentina, coinquilina e amica del cuore di Sophie, Suraj Sharma, che sarà Sid, l'ottimista coinquilino del cinico Jesse, interpretato da Chriss Lowell, Tom Ainsley, nei panni di Charlie, un aspirante modello e Tien Tran che sarà Ellen, la sorella adottiva di Jesse.

Quando esce How I Met Your Father su Hulu

Per ora non abbiamo ancora la certezza sulla data di uscita di How I Met Your Father su Hulu ma possiamo ipotizzare che i nuovi episodi della sit-com saranno pubblicati entro la fine del 2022.