I Mitchell contro le macchine: Netflix lancia un nuovo film d'animazione dai creatori di Spiderman

Neflix torna a puntare sull'animazione con un nuovo cartone animato in uscita sulla piattaforma di streaming in questo mese di aprile 2021. Si tratta de I Mitchell contro le macchine, una divertentissima commedia dai creatori di Spiderman: Un nuovo universo e The LEGO Movie e prodotta da Phil Lord, Christopher Miller e Kurt Albrecht. La direzione del film animato è invece di Mike Rianda con la co-direzione di Jeff Rowe che firmano anche la sceneggiatura mentre i produttori esecutivi sono Will Allegra e Louis Koo Tin Lok.

I Mitchell contro le macchine: quando esce su Netflix

Sarà possibile vedere la nuova commedia animata di Netflix a partire dal 30 aprile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Una famiglia ordinaria in un'impresa stra-ordinaria: la trama del film

La storia raccontata da questo film d'animazione di Netflix è quella di una famiglia normale che si ritrova alle prese con un impego stra-ordinario: quello di salvare il mondo dall'attacco dei robot. Tutto ha inizio in modo incredibilmente casuale. Katie Mitchell, la figlia più grande della famiglia viene ammessa alla scuola di cinema e suo padre decide che tutta la famiglia deve accompagnarla con un ultimo viaggio familiare "on the road". Ed è proprio nel bel mezzo del viaggio che la famiglia di ritrova nel bel mezzo di una rivolta di robot. Nello specifico si tratta di oggetti tecnologici (dagli smartphones agli aspirapolveri roomba, fino ai malvagi Furby) che arrivano sulla terra con l’obiettivo di catturare ogni essere umano sul pianeta. Chi dovrà salvare l'umanità adesso? Proprio i Mitchell (Katie, il papà Rick, la mamma Linda, lo stravagante fratellino Aaron, il morbido carlino Monchi e due amichevoli e ingenui robot.

I Mitchell contro le macchine: il trailer ufficiale