Il Metodo Kominsky torna a raccontare la vecchiaia su Netflix con la terza e ultima stagione

Gran finale per la serie con Michael Douglas e Alan Arkin che racconta con ironia e saggezza la vita in età anziana

La serie vincitrice di un Golden Globe che racconta con intelligenza, saggezza e ironia tutta la bellezza (e le difficoltà) della vita nella vecchiaia sta per tornare su Netflix con la terza e ultima stagione. I nuovi episodi de Il Metodo Kominsky 3, infatti, debutteranno sulla piattaforma di streaming che ha lanciato la serie tre anni fa, il prossimo 28 maggio. La serie, creata dal 9 volte candidato agli Emmy Chuck Lorre, si prepara, dunque, al suo gran finale tornando a puntare i riflettori sulla vita dell'acting coach ed ex attore Sandy Kominsky (interpretato dal premio Oscar, Michael Douglas) che si ritrova a dover fare a meno del suo miglior amico Norman (di cui ha vestito i panni nelle scorse stagioni un altro premio Oascar, Alan Arkin).

Tra amore, morte, soldi, sogni realizzati e uccisioni, la terza stagione de Il Metodo Kominsky regalerà un'infinità di emozioni in una serie che azzarda raccontare la vecchiaia con una veridicità e crudezza che non possono che affascinare, senza mai, però, tralasciare il lato ironico della vita, senza il quale, arrivare a godere della terza età sarebbe a dir poco impossibile. Ed è così che, Michael Douglas, torna a farci emozionare, ridere e appassionare con tanti nuovi colpi di scena che dovrà affrontare l suo personaggio alle prese con il ritorno di una ex moglie, una figlia e il suo fidanzato.

Tra le guest star della terza stagione della serie Netflix troviamo Lisa Edelstein, Emily Osment, Graham Rogers e Haley Joel Osment (che tutti conosciamo come il bambino del Sesto Senso). I produttori esecutivi, invece, restano Lorre, Al Higgins e Michael Douglas e la produzione è firmata Chuck Lorre Productions, Inc. in associazione con la Warner Bros Television.