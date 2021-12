Tutto quello che sappiamo sul revival di Paso Adelante (di cui tutti stanno parlando)

Uno, dos, tres, quatro! Paso Adelante sta per tornare! Ebbene sì la serie spagnola che ha fatto sognare milioni di telespettatori con le storie degli aspiranti cantanti, attori e ballerini della scuola d'arte di Madrid sta per fare il suo nuovo debutto sul piccolo schermo con un attesissimo revival. A darne l'annuncio è il servizio streaming di Atresmedia, Atresplayer che ha rivelato ai fan di questa amatissima serie spagnola che tornerà con nuovi episodi e anche alcuni degli storici personaggi. Il revival si chiamerà UPA Next (Un Paso Adelante Next) ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora su questo revival.

Un Paso Adelante Next: trama, cast e grandi ritorni

Le prime indiscrezioni sul revival di Paso Adelante ce le abbiamo grazie alle dichiarazioni di Jose Antonio Antón, il vicedirettore dei contenuti di Atresmedia che ha spiegato il perché hanno deciso di far tornare a vivere questa avvincente storia fatta di sogni, ambizioni e intrighi d'amore a quasi vent'anni dal suo primo debutto sul piccolo schermo.

«Volevamo recuperare il marchio di Paso Adelante e creare un nuovo progetto appassionante - commenta Antón - Questa è una tipologia di serie TV che non viene fatta in Spagna da molto tempo e non vediamo l'ora di riprenderla in mano»

La trama sarà ambientata nello stesso universo dell'originale ma includerà nuovi protagonisti anche se non mancheranno i ritorni di volti noti della storia (ma per scoprire di chi si tratti dovremo aspettare ancora un po').

A commentare, però, con entusiasmo la notizia è stata l'attrice Beatriz Luengo (Lola) che ha ripostato la news sul suo profilo Instagram scrivendo "È ufficiale, ritorna Paso Adelante!". Che sia proprio lei uno dei grandi ritorni del revival?

Quando esce il revival di Paso Adelante e dove guardarlo in Italia

Per scoprire quando potremo trovare i nuovi episodi del revival di Paso Adelante in Italia e dove guardarli ci sarà da aspettare ancora un po'. Probabilmente il debutto potrebbe arrivare tra la fine del prossimo anno e l'inizio del successivo, ma è ancora tutto da decidere.