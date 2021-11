Inventing Anna: ecco quando uscirà la nuova serie Netflix di Shonda Rhimes

Shonda Rhimes torna a mettere la sua firma su una nuova serie tv. Si intitola Inventing Anna e racconta i retroscena di uno dei casi di truffa più noti degli ultimi anni, quello di Anna Delvey. Per la regina del piccolo schermo si tratta del primo show scritto per Netflix e anche della sua prima serie creata dopo Scandal, nel 2012. L'attesa per Inventing Anna cresce sempre di più e proprio oggi è stata rivelata da Variety la sua data di uscita sul catalogo della piattaforma di streaming. Prima di scoprire, però, quando avverrà il debutto di Inventing Anna, entriamo un po' più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspetarci da questa nuova serie targata Shonda Rhimes.

Cosa dobbiamo aspettarci da Inventing Anna

Inventing Anna è un nuovo drama di Netflix che nasce da un'idea di Shonda Rhimes che, dopo aver letto nel maggio del 2018 l'articolo del New York Magazine di Jessica Pressler "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" che nel dettaglio tutte le imprese della giovane e affascinante donna russa che aveva saputo ingannare i newyorkesi, ha deciso di tirarne fuori una serie per Netflix. E così, la Rhimes, ha acquistato i diritti del pezzo giornalistico e proposto l'idea a Netflix dopo aver stipulato nel 2017 un contratto con il colosso dello streaming. Inventing Anna è una limited series di nove episodi in totale che ha iniziato la sua produzione nel 2019 a New York City, poi, interrotta a causa pandemia. Tra gli attori del cast della serie troviamo Anna Chlumsky che interpreta Vivian, una giornalista liberamente ispirata a Pressler, e Julia Garner, la vincitrice dell'Emmy di "Ozark", nei panni di Anna. La storia di Anna nella serie seguirà la prospettiva di Vivian che raconterà la storia parlando con le persone che hanno fatto parte, in modi diversi, della vita di Anna. Nel cast troviamo anche Katie Lowes, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Kate Burton, Arian Moayed, Alexis Floyd, Anders Holm e Laverne Cox.

Quando esce Inventing Anna su Netflix

Inventing Anna farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming a febbraio 2022.