Quando esce Killing Eve 4 e dove vedere il gran finale di serie in streaming

Manca pochissimo al gran finale di Killing Eve, la serie che ha visto il ritorno di Sandra Oh sul piccolo schermo dopo aver abbandonato i panni di Cristina Yang in Grey's Anatomy. Dopo quattro stagioni, Killing Eve chiuderà i battenti con gli episodi dell'ultimo capitolo di serie dove si metterà un punto definitivo alla storia del legame tra l'ex agente MI5 Eve e la criminale Villanelle. Ma quando potremo vedere in Italia gli episodi conclusivi di questa serie che ha ravvivato, con la sua originalità, i canoni dello spy-thriller? E quale piattaforma di streaming distribuirà la serie? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sulla quarta e ultima stagione di Killing Eve.

Come finirà Killing Eve?

Dopo l’ultimo incontro tumultuoso sul Tower Bridge alla fine della stagione 3, Eve (Sandra Oh) e Villanelle (Jodie Comer) cercano in questo ultimo capitolo di venire a capo del loro legame ossessivo. Eve si imbarca in una missione vendicativa, mentre Villanelle cerca di entrare in una comunità spirituale per affrancarsi dalla sua reputazione. Cos'altro accadrà? A noi scoprirlo!

Qui il teaser ufficiale di Killing Eve 4

Quando esce Killing Eve 4 e dove vederla in streaming in Italia

Killing Eve farà il suo debutto con la nuova e ultima stagione negli Stati Uniti il 27 febbraio sui canali BBC America e AMC. In Italia sarà possibile vedere i nuovi episodi a partire dal 18 febbraio su TimVision che detiene, nel suo catalogo, anche le precedenti tre stagioni della serie.