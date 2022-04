Netflix annuncia la data di uscita de La casa di carta: Corea

La casa di carta avrà il suo remake coreano e manca pochissimo all'uscita di questo attesissimo nuovo k-drama. La serie spagnola che ha conquistato tutti con la squadra di ladri vestiti da Salvador Dalì e capitanati dal Professore torna a far parlare di sé diventando protagonista di un rifacimento tutto coreano. A dare l'annuncio di questo remake è stata la stessa piattaforma di streaming che ha rivelato di stare lavorando a La casa di carta: Corea, una serie in 12 episodi da circa 60 minuti ciascuno e non solo. Netflix, infatti, ha appena svelato la data di uscita ufficiale di questo k-drama. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su questa serie e quando potremo vederla sul catalogo Netflix.

Quale sarà la trama de La casa di carta: Corea

Essendo un rifacimento la trama de La casa di carta: Corea sarà uguale a quella della serie originale ma, senza dubbio, le differenze culturali coreane porteranno delle modifiche nell'approccio alla storia e ai personaggi. Per scoprirlo, non ci resta che attenderne l'uscita.

Qui il teaser de La casa di carta: Corea

Chi c'è nel cast del k-drama La casa di carta

l cast dell'adattamento tv coreano de La Casa di Carta vedrà diversi volti noti del mondo televisivo del Paese tra cui Yoo Ji-tae (The Swindlers, Money, Svaha: The Sixth Finger) che vestirà i panni del Professore e Kim Yunjin (Seven Days, Ode to My Father, Lost, Mistresses) che interpreterà Seon Woojin, l'ispettrice della Task Force. Ma entriamo più nel dettaglio per capire chi, nello specifico, darà il proprio volto ai ladri più famosi del mondo.

La banda del Professore : Yoo Ji-tae (Il Professore), Park Hae-soo (Berlin), Jeon Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscow), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo)

: Yoo Ji-tae (Il Professore), Park Hae-soo (Berlin), Jeon Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscow), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo) La task force : Kim Yunjin (Seon Woojin), Kim Sung-o (Cha Moohyuk)

: Kim Yunjin (Seon Woojin), Kim Sung-o (Cha Moohyuk) Gli ostaggi: Park Myung-hoon (Cho Youngmin), Lee Joobeen (Youn Misun)

Quando esce La casa di carta coreana su Netflix

Sarà possibile trovare i nuovi episodi della versione coreana de La casa di carta su Netflix a partire dal prossimo 24 giugno in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.