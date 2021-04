La Casa di Carta diventa coreana: Netflix lavora a un adattamento tv della serie. Cosa sappiamo finora

La Casa di Carta diventa coreana. Sì, avete capito bene, Netflix sta lavorando a un adattamento tv della serie di Álex Pina per la versione coreana della piattaforma. La serie tv che ha appassionato i fan di tutto il mondo con la rapina alla Zecca di Madrid da parte della banda del Professore avrà, quindi, una nuova versione tuto coreana trasformandosi da drama spagnolo in k-drama (le cosiddette serie drammatiche coreane) con nuovi protagonisti e la stessa storia da raccontare. Mentre stiamo in attesa di vedere gli episodi della quinta (e ultima) stagione del crime-drama spagnolo, la Corea del Sud si prepara ad avere il suo adattamento personalizzato della serie. In questo Paese, infatti, c'è stata una crescita repentina del successo di questi prodotti seriali, nello specifico i k-dramas che appassionano molto il pubblico sudcoreano. Proprio per cavalcare quest'onda, Netfflix ha deciso di produrre una versione locale de La Casa di Carta da aggiungere al catalogo dei k-dramas della piattaforma di streaming.

A dirigere La Casa di Carta nella sua versione coreana ci sarà Kim Hong-sun, che ha già lavorato in prodotti k-drama come Voice e The Guest. La sceneggiatura sarà, invece, curata da Ryu Yong-jae (My Holo Love)Kim Hwan-chae e Choe Sung-june mentre la produzione vedrà la collaborazione di H Entertainment e Content Zium.

La casa di carta versione coreana: cast, episodi e setting

Il cast dell'adattamento tv coreano de La Casa di Carta vedrà diversi volti noti del mondo televisivo del Paese tra cui Yoo Ji-tae (The Swindlers, Money, Svaha: The Sixth Finger) che vestirà i panni del Professore e Kim Yunjin (Seven Days, Ode to My Father, Lost, Mistresses) che interpreterà Seon Woojin, l'ispettrice della Task Force. Ma entriamo più nel dettaglio per capire chi, nello specifico, darà il proprio volto ai ladri più famosi del mondo.

La banda del Professore : Yoo Ji-tae (Il Professore), Park Hae-soo (Berlin), Jeon Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscow), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo)

: Yoo Ji-tae (Il Professore), Park Hae-soo (Berlin), Jeon Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscow), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo) La task force : Kim Yunjin (Seon Woojin), Kim Sung-o (Cha Moohyuk)

: Kim Yunjin (Seon Woojin), Kim Sung-o (Cha Moohyuk) Gli ostaggi: Park Myung-hoon (Cho Youngmin), Lee Joobeen (Youn Misun)

L'adattamento coreano de La Casa di Carta sarà ambientato nella penisola della Corea e la storia raccontata dalla serie avrà delle novità nella storyline con qualche aggiunta e qualche elemento personalizzato per una serie composta globalmente da 12 episodi della durata di 60 minuti.

Quando esce su Netflix il k-drama La Casa di Carta?

Per ora Netflix non ha ancora confermato una data di uscita ufficiale de La Casa di Carta coreana ma ci aspettiamo di vedere la nuova versione della serie spagnola verso la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Álex Pina sarà coinvolto nella creazione della serie?

Il creatore della serie originale spagnola non sarà coinvolto nella produzione dell'adattamento coreano. Nonostante questo, il regista spagnolo, ci ha tenuto a sottolineare che "trova affascinante come il mondo de La Casa di Carta possa essere così attraente per la cultura coreana al punto da volerne creare un adattamento" e ci tiene a specificare che "non vede l'ora di vedere questa nuova versione della sua serie ambientata nella panisola coreana".