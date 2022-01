Tutto quello che sappiamo su La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, la nuova dark comedy Netflix con Kristen Bell

In tanti la ricordano come Veronica Mars ma Kristen Bell sta per tornare sul piccolo schermo nei panni di un nuovo personaggio protagonista di una dark comedy di Netflix. Si chiamerà Anna, una donna annoiata dalla vita che passa le sue giornate, tutte uguali, a bere vino davanti alla finestra e guardare fuori in attesa di poter vedere qualcosa di nuovo e diverso. La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra è una commedia satirica dai toni thriller, creata da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, che beffeggia questo genere di racconto e lo fa già dal suo titolo che vuole ironizzare sui tipici titoli ad effetto dei titoli thriller del piccolo e grande schermo. Questa serie di otto episodi è pronta a trascinare gli spettatori in una nuova storia piena di colpi di scena, sorprese e battute divertentissime. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprir cosa dobbiamo aspettarci da La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer di La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

Di cosa parla La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

Per la sconsolata Anna (Kristen Bell) i giorni sono sempre uguali e lei li trascorre in compagnia del vino, con lo sguardo fisso fuori dalla finestra mentre osserva la vita che procede senza di lei. Finché un affascinante vicino (Tom Riley) si trasferisce dirimpetto con l'adorabile figlia (Samsara Yett) e Anna incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Poi però assiste a un orribile omicidio... o forse no?

Chi c'è nel cast della serie

Oltre a Kristen Bell troviamo nel cast di questa nuova serie Netflix anche Michael Ealy che interpreterà Douglas, l'ex marito di Anna, Mary Holland che sarà Sloane, la migliore amica di Anna, Shelley Hennig nei panni di Lisa, Cameron Britton come Buell il tuttofare di Anna, Christina Anthony che sarà la detective Lane e Benjamin Levy Aguilar che vestirà i panni di Rex.

Quando esce La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra su Netflix

La nuova serie Netflix La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 28 gennaio 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.