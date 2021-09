Quando esce la seconda parte della Casa di Carta 5? E' quello che si chiedono i telespettatori della serie tv spagnola, fermi agli episodi rilasciati il 3 settembre 2021 dalla piattaforma Netflix. La prima selezione di puntate diffuse, infatti, è solo metà della storia che concluderà la leggendaria serie del professore e della sua banda di rapinatori.

Quando esce la seconda parte della Casa di Carta 5

La seconda parte della Casa di Carta 5 sarà disponibile a partire da venerdì 3 dicembre 2021. Solamente a fine anno, dunque, sarà possibile conoscere il gran finale della popolarissima saga. Cinque gli ultimi episodi rimanenti, così come cinque sono quelli rilasciati a settembre. Una scelta, quella degli autori, dettata anche dall'intento di mantenere suspense attorno ad uno dei prodotti seriali più amati a livello mondiale, vero e proprio fenomeno mediatico meritevole di tanto hype prima del calare del sipario.

A che ora esce la seconda parte della Casa di Carta 5

Per i nottambuli, una precisazione: non serve fare tardi la sera prima del 3 dicembre per aspettare che i nuovi episodi vengano caricati dopo la mezzanotte, perché di solito su Netflix le nuove uscite vengono inserite in catalogo dalle ore 9 di mattina.

Che cosa vedremo nella seconda parte della Casa di Carta 5 (no spoiler)

Per quanto riguarda i contenuti delle cinque puntate che vedremo a partire da dicembre, invece, a rivelare alcuni dettagli in più in tema di anticipazioni è stato Alex Pina, storico autore della serie e di alcune delle serie spagnole più famose. "Nel volume 2 - ha precisato - ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti". Di certo c'è che i protagonisti sono ormai disposti a tutto pur di portare a termine l'ultima, ultimissima missione.

La Casa di Carta 6 non ci sarà, ma...

Dopo anni di peripezie dei protagonisti, la serie tv della Casa di Carta finisce definitivamente qui. Una sesta stagione non ci sarà. Ad annunciarlo ufficialmente è stato Netflix. Le uniche speranze di un proseguio sono da riporre nella possibilità di uno spin off (come è stato nel caso di un'altra fortunata serie spagnola, ovvero Vis a Vis), speranze non del tutto vane se si pensa che a commentare l'ipotesi con entusiasmo sono stati alcuni attori principali della serie, ovvero gli interpreti di Helsinki, Lisbona e Palermo.