Lucifer 5: svelata (per sbaglio?) la data di uscita della seconda parte di stagione su Netflix

Netflix regala un'inaspettata sorpresa ai fan di Netflix oggi. La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato all'improvviso (e non si è ancora capito se per sbaglio o volutamente) la data di uscita degli ultimi 8 episodi della quinta stagione della serie di cui avevamo visto la prima parte lo scorso agosto 2020. La notizia ha subito scatenato i fan della serie creando un hype che forse era proprio l'obiettivo della stessa piattaforma di streaming che, per ora, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali confermando o smentendo la notizia.

Lucifer 5: quando usciranno i nuovi episodi?

Sul sito e sull'app ufficiale di Netflix da questa mattina si legge che i nuovi episodi di Lucifer 5 usciranno il prossimo 28 maggio. La data non è ancora stata ufficializzata per ora ma staremo a vedere cosa dirà Netflix. I nuovi 8 episodi di Lucifer 5B, dunque, dovrebbero debuttare sulla piattaforma di streaming a breve, anche perché, c'è un cliffhanger importante da risolvere. La prima metà della quinta stagione di Lucifer, infatti, si era conclusa con Dio che, manifestatosi davanti ai suoi figli Lucifer, Amenadiel e Michael pronto ad acquietare lo scontro tra i tre.

Ora non ci resta che aspettare l'ultima parola da parte di Netflix e sperare che la data venga confermata!