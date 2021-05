Lupin 2, ecco la data di uscita (nascosta nella locandina)

Se qualche mese fa Netflix aveva annunciato che la seconda parte di Lupin sarebbe uscita a giugno 2021, oggi, la piattaforma di streaming ha voluto dichiarare la data esatta di debutto dei nuovi episodi della serie sul ladro gentiluomo in un modo un po' particolare e, senza dubbio, in linea con l'atmosfera "misteriosa" della serie. Con un twitt, infatti, Netflix ha lasciato ai fan della serie l'opportunità di scoprire da soli la data di uscita di Lupin 2 con un rebus da risolvere. È stato, infatti, nascosto, infatti, nel poster di Lupin 2 che vede il ladro creato dall'immaginazione di Maurice Leblanc sullo sfondo di Parigi, il giorno esatto di debutto della parte 2 di stagione.

Non facciamoci distrarre dal suo cappotto svolazzante: Assane ha nascosto la data di uscita proprio sotto il nostro naso. ? pic.twitter.com/RCETVX5YNG — Netflix Italia (@NetflixIT) May 10, 2021

Riuscite a trovare la data?

Lupin 2: la data di uscita su Netflix

Per tutti coloro che stanno facendo fatica a trovare la data nascosta nell'immagine vi riveliamo noi quelle che sono le prime ipotesi. C'è chi ha letto le due finestre con la luce accesa come un 11 che, insieme all'orologio che segna le sei starebbe per l'11 giugno (11-06). A conferma di quest'ipotesi c'è il fatto che il twitt è stato pubblicato alle 11.06 quindi molto probabilmente potremo vedere i nuovi episodi di Lupin 2 proprio il giorno 11 giugno 2021. Ma restiamo in attesa della conferma della piattaforma di streaming per averne la certezza assoluta.

Lupin 2 : il cast confermato della seconda stagione

Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10).