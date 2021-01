Lupin 2: Netflix annuncia la data di uscita ufficiale

Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale della seconda parte di Lupin. La serie tv sul ladro gentiluomo, che si ispira alle avventure del protagonista del romanzo di Maurice Leblanc, tornerà su Netflix prima del previsto. La piattaforma di streaming digitale, infatti, ha annunciato che le prossime cinque puntate di Lupin 2 usciranno su Netflix nell'estate 2021 e saranno dirette da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight).

Lupin 2: quando esce e il cast

Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10).

Omar Sy racconta il suo Lupin

In occasione dell'annuncio della seconda parte della serie con Omar Sy nella top 10 Netflix in più di 10 paesi al mondo, Netflix ha rilasciato anche una speciale featurette in cui Omar Sy racconta tutti i volti di Assane Diop. Lupin è conosciuto per il suo abito. Assane Diop, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di seminare il caos nella società.

Lupin 2: la locandina