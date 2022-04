Michela Giraud debutta su Netflix: tutto quello che bisogna aspettarsi

Michela Giraud sta per fare il suo debutto su Netflix. L'attrice e comedian romana, infatti, lancerà il suo nuovo spettacolo dal titolo La verità, lo giuro, registrato sul palcoscenico del club Vinile a Roma davanti a un pubblico dal vivo. Grazie alla piattaforma di streaming, però, il suo monologo riuscirà a raggiungere un target molto più ampio permettendo a tutti di conoscere dettagli meno noti e molto personali sulla carriera e la vita privata della comica ed ex concorrente di Lol. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questo show.

Di cosa parla la nuova stand-up comedy di Michela Giraud per Netflix

Rigorosamente da sola davanti al pubblico, Michela Giraud scherza raccontando la propria verità con la prospettiva intensa e autoironica che l'ha sempre contraddistinta. In questo speciale prodotto da Dazzle, Michela usa la sua grande autoironia per scherzare su problemi esistenziali e personali che rispecchiano un'intera generazione, restando sempre fedele a un solo minimo comune denominatore: se stessa.

Storie di vita reale, l'infanzia e la relazione con la sorella, l'adolescenza, l'adattamento alla fama, gli stereotipi della vita e come superarli. Vieni a scoprire come funziona l'irriverente mondo di Michela Giraud e ricorda: il libretto di istruzioni non esiste.

Quando esce Michela Giraud La verità, lo giuro su Netflix

Sarà possibile trovare la nuova stand-up comedy di Michela Giraud sul catalogo Netflix a partire dal 6 aprile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.