Cosa aspettarsi da Murderville, la nuova serie Netflix dove le celebrity diventano detective per un giorno

Sta per arrivare su Netflix una nuova miniserie che sta già facendo parlare di sé. Si tratta di Murderville e a creare un chiacchiericcio nel mondo delle serie TV non è solo il fatto che si tratta di una crime comedy un po' particolare ma anche che, in ogni episodio, c'è una special guest star che vestirà i panni di assistente detective per un giorno. Da Sharon Stone a Conan O'Brien saranno tanti i volti noti che troveremo al fianco del detective della omicidi Terry Seattle, interpretato da Will Arnett. Murderville si ispira alla serie premiata ai BAFTA della BBC3 Murder in Successville prodotta da Tiger Aspect Productions e Shiny Button Productions ed è un titolo che possiamo definire antologico perché ogni puntata è una storia a sè e a fare da collante a una trama spezzettata è il personaggio di Terry Seattle. Ciò che sorprende di più di questa serie, però, è che sembra non appartenere a nessun genere di racconto, creandone uno nuovo fatto da un ibrido tra realtà e finzione, dramma e commedia, improvvisazione e sceneggiatura già scritta. Ma entriamo più nel dettaglio per capire bene cosa aspettarci da questa nuova serie Netflix, perché guardarla e quando potremo trovarla in streaming.

Qui il trailer ufficiale di Murderville

Di cosa parla Murderville

Lui è il detective capo Terry Seattle (Will Arnett), sezione omicidi. Per Terry un nuovo giorno significa un nuovo caso di omicidio e un nuovo ospite famoso come partner. Ma c'è un colpo di scena: le guest star di ogni episodio non hanno ricevuto il copione e non hanno idea di cosa succederà. Insieme a Terry Seattle dovranno improvvisare per tutta la durata delle indagini...ma sarà solo l'ospite speciale a decidere chi è l'assassino. Unisciti a loro in questo viaggio di sola andata per Murderville.

Chi sono le celebrity coinvolte nella trama

Le guest star di Murderville che accompagneranno il detective Terry Seattle alla ricerca dell'assassino sono: Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch, Sharon Stone.

Quando esce Murderville su Netflix

Sarà possibile trovare i sei episodi di Murderville sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dalle 9 del mattino di giovedì 3 febbraio.