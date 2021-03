Navillera è il nuovo drama coreano da guardare su Netflix: trama, data di uscita e trailer

Netflix punta sulla Corea con un nuova nuova serie originale presto sulla piattaforma di streaming. Si chiama Navillera ed è un k-drama: una serie drammatica coreana, simile ai dorama giapponesi, ma più lunga e incentrata su tematiche drammatiche. Con protagonist Song Kang (Popular Love Alarm e Sweet Home) Navillera è tra le serie più attese di questa primavera 2021 ed è basata sul webtoon omonimo (fumetto digitale nat in Corea del Sud). Il k-drama è stato creato dalla Studio Dragon ed è diretto da Han Dong-Hwa (Miss Lee, Bad Guys: City of Evil e scritto da Lee Eun Mi (Tunnel). Tra i produttori la stessa Studio Dragon e la casa di produzione the Great Show.

Navillera stagione1: la data di uscita su Netflix

Il primo episodio di debutto della nuova serie coreana uscirà su Netflix il prossimo 22 marzo 2021. Gli epsiodi in totale saranno 12, della durata di circa 60 minuti l'uno, e verranno distribuiti settimanalmente ogni lunedì e martedì.

Di cosa parla Navillera?

Shim Deok Chool è un uomo di 70 anni che ha sempre sognato di fare il ballerino. Nel corso della sua vita ha sempre messo la famiglia al primo posto tralasciando quello che era il suo sogno per affrontare la vita reale ed essere un supporto per la sua famiglia. L'uomo, però, verso la fine della sua vita, dopo aver incontrato un ragazzo di 23 anni, decide di inseguire il suo sogno. I due, si sproneranno l'un l'altro per perseguire la loro passione che, nel giovane ragazzo sembra aver subito uno stop e nell'anziano è sempre più viva.

Navillera: il teaser ufficiale